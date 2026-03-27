La plantilla de CaixaBank protesta ante la Junta General de Accionistas
Los trabajadores denuncian una "elevada presión comercial" y "un clima laboral insostenible"
CaixaBank aprueba un dividendo extraordinario de 2.320 millones
EFE
La plantilla de Caixabank se ha concentrado este viernes en València con motivo de una huelga de 24 horas convocada por los sindicatos. Lo han hecho desde las 9 horas ante la celebración de la Junta General de Accionistas, que se celebra en el Palacio de Congresos de la ciudad.
Los 37.000 trabajadores de la entidad bancaria -4.000 en la Comunitat Valenciana- han estado convocados por parte de los sindicatos una huelga de 24 horas en todos los centros de trabajo. Los sindicatos "reclaman acabar con la elevada presión comercial que soporta la plantilla, con objetivos desproporcionados y deterioro del clima laboral. Ello mientras el banco obtiene unos beneficios récord, fruto del esfuerzo de su personal", aseguran desde CC OO.
El Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB), mayoritario con una representación del 42 %, ha señalado que con los paros parciales de una hora realizados durante los días 3 y 9 de marzo, que secundaron 15.000 empleados, y la huelga de 24 horas convocada para este viernes quiere denunciar la "presión comercial" de la plantilla y su afección en la salud mental.
La huelga convoca a toda la plantilla, oficinas, servicios centrales y departamentos en toda España, si bien es la red comercial la que sufre "más presión", según ha manifestado la presidenta del SECB, Begoña Peiró.
"Estrés" en la plantilla
Reclaman que cambie el sistema de retos, ahora cuatrimestral, lo que "estresa" mucho a la plantilla, que haya una sistemática comercial más autónoma para los empleados y que no se esté "fiscalizando" continuamente a los empleados.
Por parte de CC OO, el responsable estatal de CaixaBank, Íñigo Vicente Herrero, ha señalado que la huelga no está motivada por un ERE o por el convenio colectivo sino por "el clima laboral, la situación de presión y de carga de trabajo".
Raquel Ruiz, secretaria general de UGT en CaixaBank, ha denunciado que la plantilla "está cansada, está enfadada y está muy decepcionada" por "una presión laboral brutal desde hace muchos años".
También desde CSIF, la representante de la sección sindical, Elena Villalba, ha hablado de "un clima laboral insostenible" que afecta a la salud mental de los empleados y repercute en los clientes, que se quejan "de cómo esa presión nos ha convertido, en lugar de en un sistema bancario al que acudían con confianza para exponer sus necesidades financieras, en una especie de spam".
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