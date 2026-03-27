Los pisos de Mestalla costarán entre 600.000 euros y más de un millón: la venta del suelo comenzará en abril en València

El Valencia CF busca colocar la parcela de Mestalla a un solo inversor. CBRE, la consultora inmobiliaria encargada de encontrar un comprador, ya está dando información a los interesados. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que con los precios que se están manejando los pisos saldrán a la venta en una horquilla de entre 600.000 euros y un millón de euros en función del tamaño. La venta arranca formalmente a finales de abril y el club quiere que esté cerrada antes de final de año.

La operación tiene dos dificultades: el interés por vender todo el terreno a un solo inversor y el abundante suelo terciario que se debe destinar a usos hoteleros u oficinas. Algunas inmobiliarias sí están interesadas en una parte del suelo para hacer vivienda y ven complicado que una sola empresa se quede con todo el terreno.

El Valencia tiene previsto trasladarse al Nou Mestalla al inicio de la temporada 27-28. Por ello quiere tener cerrada la transacción "antes de fin de año". Los precios que están encima de la mesa apuntan a que el coste del suelo va a rondar los 2.000 euros el metro cuadrado. El precio medio en València del suelo está entre los 900 y los 1.000 euros, pero al estar agotándose ya se está pidiendo 1.700 euros en algunas zonas.

Varias fuentes del sector explicaron que con un coste del suelo de 2.000 euros el metro cuadrado el precio de venta de los pisos superará los 7.000 euros el metro cuadrado (el coste medio de los pisos de obra nueva en València está por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado). Las mismas fuentes apuntaron que el coste medio de construcción es de 1.800 euros el metro cuadrado, más los 2.000 euros del suelo, más las tasas y el beneficio del promotor (que ronda el 18 %) impiden vender los pisos por debajo de 7.000 euros el metro cuadrado.

Pisos desde 600.000 euros

Entre las empresas interesadas por las parcelas del suelo de Mestalla, algunas apuestan por promover pisos pequeños que partan de 600.000 euros y otras por vivienda de lujo más grande con un coste de más de un millón. Todas las inmobiliarias coinciden en que es el mejor suelo que queda en València y dan por hecho que los compradores serán personas con un poder adquisitivo muy alto. Este tipo de viviendas ya se están vendiendo en el Cap i Casal, pero a una escala mucho menor. Un ejemplo son los cuatro áticos disponibles de la promoción de Aedas en la calle Túria y que parten de 1.150.000 euros los de 137 metros cuadrados.

Minuto de silencio en el estadio del Valencia durante un encuentro de liga. / Ana Escobar

La intención de CBRE es empezar a cribar las posibles ofertas desde finales de abril. La consultora ha estado en los últimos meses sondeando a los posibles interesados. En el solar se pueden construir más de cuatrocientas viviendas en diferentes torres (una de ellas podría llegar a 29 plantas).

Año 2032

Fuentes cercanas al proceso explicaron que una de las dificultades que tienen los interesados, además del alto coste de la operación, son los plazos. Debido a que el Valencia seguirá en Mestalla hasta el final de la temporada que viene, las entregas de los primeros pisos serían para el año 2032. Esta situación incrementa la incertidumbre financiera, ya que no es lo mismo que acometer un proyecto en un solar listo para construir y con licencia de obras.

El último proyecto de reurbanización de los terrenos del estadio de Mestalla (el Residencial Acequia de Mestalla que impulsó ADU Mediterráneo) incluía la construcción de siete torres de 22 alturas, un jardín a dos niveles, un zócalo comercial de 18 metros de altura, un aparcamiento privado y otro público. Los edificios de 22 alturas se iban a levantar sobre el zócalo de 18 metros de altura de una zona comercial de 26.000 metros cuadrados.

Inicialmente se iban a construir 474 viviendas a un precio máximo de 4.000 euros el metro cuadrado, aunque al final se redujo la cifra a 440 para que los pisos fueran más grandes. Las viviendas iban a costar de media medio millón, un precio mucho más bajo del que se plantea ahora.

El suelo de Mestalla está en el punto de mira de todas las promotoras porque se está agotando el suelo para construir en València. El urbanista Alejandro Escribano, padre del Plan General de Ordenación Urbana de València (PGOU), ha alertado de que en el Cap i Casal queda suelo para 8.000 o 10.000 viviendas y se acabó. Escribano ha insistido en que la ciudad ya no puede crecer más "sin dañar espacios que ningún ciudadano sensato eliminaría" como la huerta.

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Precios de Madrid o Barcelona

Además del solar de Mestalla para menos de 500 viviendas, en València solo quedan dos bolsas y media de suelo: Grao, Parque Central y lo que queda de Benimaclet, y a partir de ahí "se ha terminado". El precio de los pisos de obra nueva en València ha roto el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Hasta ahora esos precios estaban reservados a las promociones de obra nueva en ciudades como Madrid o Barcelona. La falta de oferta y la competencia por los pocos pisos que salen al mercado han tensionado al máximo el precio de la vivienda en el Cap i Casal.