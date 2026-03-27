Peter Löscher, nuevo vicepresidente de CaixaBank

CaixaBank tiene nuevo vicepresidente. El austríaco Peter Löscher, que era consejero de la entidad desde 2023, ha sido nombrado este viernes para un cargo en que sustituye a Amparo Moraleda. Así lo ha anunciado la entidad, la empresa más influyente de Catalunya, durante la celebración de su junta general de accionistas.

CaixaBank ha destacado que Löscher tiene una "sólida formación" en economía y administración de empresas adquirida en la Universidad de Viena, la Universidad China de Hong Kong y en Harvard. Actualmente es consejero de Telefónica y presidente del consejo de supervisión de Telefónica Alemania, miembro del consejo de supervisión de Royal Philips y consejero no ejecutivo del grupo Thyssen-Bornemisza.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos relevantes en multinacionales como Siemens, donde fue presidente y consejero delegado, Renova Management y primer ejecutivo del área estratégica de Merck, General Electric o Amersham.

Este nombramiento, sumado a la reelección del presidente Tomàs Muniesa y de Eduardo Sanchiz y al nombramiento de Ana García Fay y Pablo Arturo Forero dejan el consejo del banco catalán con sede en Valencia como sigue: Tomàs Muniesa como presidente, Peter Löscher como vicepresidente, Gonzalo Gortázar como consejero delegado, además de nueve consejeros independientes. Se trata de Eduardo Javier Sanchiz, Luis Álvarez, Maria Verónica Fisas, Pablo Arturo Forero, Ana María García, Rosa María García, Cristina Garmendia, Bernardo Sánchez y Koro Usarraga. A ellos se suman los consejeros dominicales José María Méndez, en representación de Criteria y Teresa Santero, que representa al Frob. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, como externo, cierra el listado de 15 consejeros del órgano rector de CaixaBank.

El poder ejecutivo del banco, sin embargo, recae de forma principal en su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, que ejerce este cargo desde el año 2014