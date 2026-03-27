Esta es la fortuna de Carolina Marín antes de su retirada del bádminton: entre campeonatos europeos, mundiales, patrocinios y un oro olímpico

No han pasado ni tan solo 24 horas del anuncio sobre la retirada de Carolina Marín, la mejor jugadora europea de la historia del bádminton, y ya surgen dudas acerca del patrimonio económico que ha acumulado tras una larga carrera llena de galardones.

En este caso, la jugadora profesional de bádminton, que cumplirá los 33 años en el próximo mes de junio, habría decidido confirmar su adiós definitivo a la raqueta. El principal motivo habría sido el reciente empeoramiento de su salud, tras numerosas lesiones.

De hecho, su episodio deportivo más duro ocurriría durante los Juegos Olímpicos de París 2024, con una grave lesión de rodilla que le obligó a retirarse de la competición, estando a las puertas de la final. Para ella, este suceso marcaría el principio del fin para su carrera.

Una carrera deportiva marcada por el éxito

La onubense, número uno olímpica en Río 2016, a sus casi 33 años ha cosechado una carrera profesional con numerosos premios como una medalla de oro olímpico, tres mundiales (2014, 2015 y 2018) y siete campeonatos europeos (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024).

En cuanto a su posible patrimonio, la Federación Internacional de Bádminton estima las ganancias a lo largo de su carrera en aproximadamente 1.340,086 dólares. Además de las cifras publicadas por la federación, Marín ha obtenido una buena cantidad de ingresos a base de patrocinios y publicidad, contando con patrocinadores como Iberdrola, Banco Santander, Meliá, Movistar, o incluso Yonex, una de las marcas de equipamiento deportivo más grandes del mundo.

A todo estos éxitos económicos, también podemos añadir la obtención del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, que ya no solo otorga prestigio, sino también unos ingresos extra de 50.000 euros. El logro más reciente de Carolina, en octubre de 2025, habría sido su nombramiento como Embajadora Turística de la Provincia de Huelva, su tierra natal.

Una fortuna estimada entre los dos y tres millones de euros

Por otro lado, tras su última visita al programa de 'La Revuelta' de David Broncano, la jugadora de bádminton confesó que su patrimonio total oscilaría entre los dos y tres millones de euros. Según la jugadora, el secreto para mantener toda esta riqueza habría sido reinvertirla en el mercado inmobiliario. "Está todo en pisos", admite la jugadora.

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Sin duda, desde su descubrimiento del bádminton en 2001 y los inicios en la selección nacional en 2007, su historia estuvo marcada por el esfuerzo y el éxito deportivo. En definitiva, a pesar de todos los aspectos positivos, Marín también ha tenido que soportar una gran carga psicológica a lo largo de su vida, marcada por sucesivas lesiones, y sobre todo, por la pérdida de su padre en julio de 2020, suponiendo un profundo golpe para ella.