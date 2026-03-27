La 'número 2' de Mediapro abandona el gigante audiovisual

Tiempos convulsos en Mediapro. El gigante audiovisual catalán ha vivido en poco más de dos años la salida de su fundador e histórico presidente, el auge y caída de un segundo fundador y el nombramiento de una nueva cúpula, amén de diversos expedientes de regulación de empleo.

Pero las noticias no cesan ahí. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Eva Abans, directora general corporativa de la empresa fundada en Barcelona en 1994, ha decidido abandonar la compañía. La decisión, según ha podido saber este diario, está ya tomada y es de dominio público en Mediapro, donde se considera a la directiva como una figura clave de la empresa en los últimos años.

Abans (Madrid, 1971) es licenciada en Economía y Administración y dirección de empresas por la Complutense de Madrid y MBA por Iede e inició su trayectoria en el mundo de la auditoría, primero en PwC desde las sedes de Londres y Madrid y después en EY, otra de las consultoras ‘big four’, donde fue ascendiendo en el escalafón hasta llegar a ser socia y directora para Catalunya. Experta en fusiones y adquisiciones, jugó un papel clave en la entrada del fondo chino Southwind en Mediapro. Y fue justamente entonces, en 2018, cuando la empresa que lideraban entonces Jaume Roures y Tatxo Benet la fichó para convertirla en una de las piezas claves de su cúpula. Abans ha ejercido como directora general financiera y corporativa y distintas fuentes señalan que internamente se la consideraba la 'número dos' del grupo durante los últimos años.

Su prestigio profesional la ha llevado también a ser consejera de empresas como la farmacéutica Almirall, de la familia Gallardo, o del grupo inmobiliario GMP Property Socimi.

Las razones que llevan a Abans a tomar esta decisión no tienen que ver con la salida del presidente de la compañía, Tatxo Benet, el pasado mes de octubre, ni con su relevo por Sergio Oslé (ex consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar +) con Carlos Núñez como consejero delegado. Las fuentes consultadas aseguran que Abans llevaba tiempo admitiendo un cierto desgaste y pactó con la empresa que éste sería el momento de decir adiós. Según ha explicado a este diario, la directiva prevé centrarse ahora en las empresas donde ejerce de consejera y tal vez aceptar alguna otra propuesta en este rol.

Las fuentes consultadas confirman que la noticia de su salida de Mediapro ha caído como un jarro de agua fría en una plantilla que en los últimos tiempos se ha habituado a recibir malas noticias. A principios de marzo, Mediapro anunció un ERE que afectará a 250 trabajadores en sus sedes de Barcelona y Madrid, en un recorte de plantilla que, según se especuló inicialmente, podía haber afectado a un millar de empleados. Para mitigar este golpe, Mediapro redujo el número de directivos en una veintena.

Más lejana en el tiempo queda la salida, en octubre de 2023, de Jaume Roures de la empresa y su sustitución por Benet, lo que precedió a un sonoro y público choque entre ambos, que alcanzó incluso los tribunales. Tanto la salida de Roures como la de Tatxo Benet fueron dictaminadas por el fondo chino Orient Hontai, a través de Southwind, que es propietario de la empresa audiovisual catalana. Southwind tiene actualmente el 85% de las acciones de Mediapro.

Además de los despidos y los cambios en la cúpula de la compañía, en los últimos meses los trabajadores de la empresa con sede en el 22@ de Barcelona han vivido con cierta preocupación la posibilidad de que los despachos más influyentes de la empresa puedan desplazarse desde la capital catalana hacia Madrid.