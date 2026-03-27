Isdin se arma para crecer con un nuevo 'hub' logístico de 22.000 metros cuadrados en Martorelles

El apetito internacional de Isdin necesitaba de una infraestructura logística mayor y este laboratorio cosmético ha encontrado la solución en Martorelles (Barcelona). La compañía propiedad de las familias Puig y Esteve construirá un 'hub' logístico de 22.000 metros cuadrados en esta localidad, infraestructura que quieren convertir en "centro neurálgico de su logística mundial".

Isdin tiene sus oficinas centrales en Barcelona, pero opera logísticamente desde un enclave en Montcada i Reixac. Es una infraestructura que empezó siendo una sola nave y que habían conseguido agrandar ocupando espacios adyacentes o, mínimo, cercanos. Ahora, sin embargo, con los planes de expansión internacional previstos a medio y largo plazo, buscaban una localización mayor para poder operar de forma más cómoda y fluida. El plan, así pues, es que toda la actividad que ahora se hace desde Montcada se acabe trasladando a Martorelles, una vez esté listo el espacio el año que viene.

Se trata del espacio que ocupó durante años la fábrica de piezas automovilísticas Valeo y que después fue base logística de Class Plastics. Actualmente el solar es propiedad de la gestora inmobiliaria SEGRO, que ha llegado a un acuerdo de prealquiler con ISDIN para construir estas nuevas instalaciones de cero y a medida de sus necesidades. Una vez listo el lugar, previsiblemente a partir del segundo semestre de 2027, la empresa cosmética permanecerá allí en regimen de alquiler.

"La decisión de desarrollar este nuevo 'hub' responde a la necesidad de acompañar el crecimiento sostenido de la compañía, en línea con sus planes de expansión internacional a medio y largo plazo", se explaya la empresa en un comunicado. "El nuevo centro de Martorelles permitirá a la compañía operar en un entorno a la altura de su ambición, con mayor capacidad, automatización avanzada para reforzar la operativa y la calidad del servicio y unas instalaciones modernas en un polígono industrial de primer nivel", ahondan. Será, subrayan, el "mayor proyecto logístico en la historia de la compañía".

Base de crecimiento

"Este proyecto no es solo una inversión en nuestra capacidad logística; es una inversión en nuestro futuro", afirma el consejero delegado de Isdin, Juan Naya. Con todo, la compañía no desvela la inversión que destinarán al proyecto. A modo de referencia, en el último ejercicio financiero del que existen datos (2024), Isdin facturaba unos 650 millones de euros y ganaba 66 millones de euros, ambas cifras considerablemente más abultadas a las del año previo, una tendencia que en principio han replicado en 2025.

"Este 'hub' nos permitirá ser más eficientes y ágiles para servir a nuestros clientes en todo el mundo", agrega el directivo de este laboratorio, que vende en 65 países del mundo y tiene 14 filiales repartidas por el globo, con 1.800 trabajadores en total. "Estamos construyendo las bases para la próxima década de crecimiento, reforzando el papel estratégico de Barcelona como nuestro centro de operaciones global", apunta.

Cambios en Isdin

Lo cierto es que los últimos meses han sido de lo más convulsos en Isdin, en lo relativo a su gobernanza corporativa. Quien ocupaba la presidencia de este laboratorio cosmético desde 2015, Marian Puig, dejó el cargo a finales del año pasado. El consejo de administración de la compañía nombró a Nigyar Makhmudova como sustituta, una directiva con experiencia en el universo del gran consumo y la industria farmacéutica, y que ya era consejera de Isdin desde mitad de 2024.

En este sentido, tal como avanzaba recientemente EL PERIÓDICO, este relevo ha propiciado también cambios en el consejo de administración, órgano del cual han salido Marian Puig, Rafael Cerezo, Silvia Gil-Vernet y Manuel Puig Rocha, y han entrado Joan Albiol, Francisco Blanco y Jordi Constans, además de la propia Makhmudova.

El propósito es convertirse en "líderes globales en dermatología y fotoprotección", afirmó la nueva presidenta al asumir el cargo. Mismo objetivo persigue la construcción de este polo logístico en las cercanías de Barcelona.