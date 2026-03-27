Dos huelgas de 'handling' amenazan con complicar la Semana Santa en Barcelona-El Prat y otros aeropuertos de España

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, entre este viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril, bajo la sombra de dos huelgas de asistencia en tierra en las compañías Groundforce y Menzies.

En primer lugar, CCOO, UGT y USO inician a partir de este viernes una huelga indefinida en Groundforce, empresa de 'handling' del grupo turístico y de transporte Globalia que opera en 12 aeropuertos españoles (incluidos Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca), debido a desavenencias laborales dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo. Así, las protestas serán con paros parciales los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas.

En paralelo, UGT también afronta una huelga en Menzies, prevista para los días 28 y 29 de marzo, además del 2, 3, 4, 5 y 6 de abril, ante la "insolvencia organizativa" de la compañía. Con todo, el número de vuelos previsto para este periodo festivo supondrá apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Madrid, Barcelona y Palma

El domingo 5 de abril será el día de mayor trasiego en los aeropuertos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el lunes 6 de abril (6.652), el sábado 4 de abril (6.648), el jueves 2 de abril (6.536) y el domingo 29 de marzo (6.506). Por su parte, la jornada más tranquila será el sábado 28 de marzo, fecha en la que se realizarán 6.070, junto con este viernes 27 de marzo (6.130).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, Barajas se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 12.933, un 4,7% más frente al periodo del año pasado. A continuación, le siguen El Prat, que operará un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que Son Sant Joan programará un total de 7.502 operaciones (+11,6%).

Cierran la lista el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente. La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para la huelga de Groundforce. En las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares y en las rutas con obligación de servicio público, los servicios mínimos alcanzarán el 80% en Semana Santa y el 84% durante todo el mes de abril. Durante toda la Semana Santa, Gran Canaria tendrá servicio mínimo del 80%; Alicante, del 79%; Bilbao, Lanzarote y Valencia, del 77%; Madrid, del 76%; Barcelona, del 71%; y Palma, del 70%.

Por su parte, en las rutas entre ciudades españolas y extranjeras o entre ciudades españolas con un medio alternativo que supere las cinco horas, los servicios mínimos alcanzan el 60% para Valencia en Semana Santa y hasta el 58% en Barajas durante el resto de abril. En esos casos, los aeropuertos tendrán unos servicios mínimos durante Semana Santa del 59% en Barcelona, Málaga, Barajas y Bilbao; del 58% en Gran Canaria; del 57% en Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Zaragoza y Sevilla; o del 49% en Ibiza.

No obstante, en las rutas que unan ciudades españolas cuyo medio alternativo de transporte tenga un tiempo inferior de cinco horas, esos porcentajes caen hasta el 36% en Barcelona y hasta el 28% en el caso de Alicante.