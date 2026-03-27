Aviso a los hipotecados: estas son las cinco medidas para frenar la subida de la cuota

Los hipotecados afrontan un escenario de creciente preocupación ante lo que puede ocurrir en los próximos meses. La tensión que se vive actualmente en Oriente Medio está encareciendo numerosos productos de consumo diario y alimentando la incertidumbre económica. Este contexto también puede trasladarse al mercado hipotecario, ya que un repunte de la inflación y del euríbor podría elevar el coste de las cuotas. Ante esta situación, muchos hogares se ven obligados a revisar sus cuentas y tomar medidas para evitar que la subida de la hipoteca desequilibre su economía.

La guerra de Irán está sacudiendo los mercados y ya empieza a notarse en el bolsillo de miles de familias. En apenas unos días, el euríbor ha pasado de moverse en torno al 2,2% a superar el 2,5%. Esto es muy negativo, porque este es el índice que marca el precio de la mayoría de las hipotecas variables en España, y responde directamente a las expectativas económicas y a las decisiones del Banco Central Europeo.

Si los costes del petróleo y el gas siguen al alza, el BCE podría endurecer los tipos de interés, provocando una escalada del euríbor que desembocaría en el encareciendo las cuotas para las próximas revisiones.

El impacto en las hipotecas será una subida que puede notarse pronto

En una hipoteca variable, el interés se calcula sumando el euríbor y un diferencial fijo pactado con el banco. Por eso, cualquier movimiento del índice acaba trasladándose a la cuota mensual.

Esto es lo que está previsto sobre las hipotecas variables. / Ferran Nadeu

Aunque las revisiones suelen ser anuales o semestrales, los expertos advierten de que quienes tengan que actualizar su préstamo en los próximos meses podrían enfrentarse a un incremento si la tendencia se mantiene.

Ante este escenario, desde el comparador financiero HelpMyCash señalan que todavía hay margen de maniobra para amortiguar el golpe.

Las cinco medidas que recomiendan los expertos

Los analistas proponen varias estrategias que pueden ayudar a reducir el impacto del euríbor en la economía familiar:

1. Amortizar parte de la hipoteca

Adelantar dinero para reducir el capital pendiente es una de las fórmulas más directas para rebajar la cuota. Esto permite pagar menos cada mes o acortar el plazo, reduciendo el total de intereses a largo plazo, aunque requiere disponer de ahorros previos. Los expertos recomiendan tener un colchón de seguridad de entre tres y seis meses de gastos antes de dar este paso.

2. Pasar de tipo variable a fijo o mixto

Cambiar la hipoteca puede ser una solución para quienes buscan estabilidad. En este caso, la cuota se mantiene constante y no depende del euríbor. Se puede hacerse mediante novación, subrogación o cancelación y desde los bancos se exige un buen perfil financiero. Los expertos advierten de que los tipos fijos están subiendo, por lo que el margen de oportunidad podría reducirse.

3. Reducir el diferencial

Otra opción es renegociar la parte fija del interés. Cuanto menor sea el diferencial, menor será la cuota. Es especialmente útil para hipotecas firmadas entre 2016 y 2022, aunque puede implicar costes como tasación o comisiones. En algunos casos, los diferenciales actuales son mucho más bajos que los de hace unos años.

4. Ampliar el plazo de devolución

Alargar la duración del préstamo permite rebajar la cuota mensual, ya que se reduce el esfuerzo inmediato para llegar a fin de mes. Esto aumenta el coste total de intereses y depende de la aprobación del banco. También puede incluir periodos de carencia en los que solo se pagan intereses o incluso se suspende temporalmente la cuota.

5. Acogerse al Código de Buenas Prácticas

Por último, para los hogares más vulnerables, existe una vía específica de protección que permite aplicar carencias de hasta cinco años. Aquí se reduce el interés hasta niveles inferiores al euríbor, y se puede ampliar el plazo hasta 40 años. Para acceder, es necesario cumplir requisitos de ingresos y esfuerzo hipotecario, como que la cuota supere el 50% de los ingresos familiares.

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La evolución del euríbor en 2026 estaba siendo relativamente estable, pero la crisis geopolítica ha cambiado el panorama en cuestión de días. Si el conflicto se alarga, los expertos no descartan nuevas tensiones en el índice, lo que podría devolver a muchos hogares a una situación similar a la vivida tras la guerra de Ucrania.