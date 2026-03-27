Guía sencilla para proteger el negocio y patrimonio de la empresa familiar en tiempos ‘geopolíticamente’ convulsos

En un contexto geopolítico cada vez más incierto y convulso, muchas empresas familiares observan con cautela cómo los cambios macroeconómicos pueden afectar a sus negocios. La volatilidad en los precios de la energía, las tensiones comerciales o los conflictos internacionales han vuelto a poner de relieve hasta qué punto los factores externos pueden afectar al desarrollo de la actividad empresarial.

Y no se trata de un fenómeno menor. En España, las empresas familiares representan cerca del 89% del tejido empresarial, generan alrededor del 67% del empleo privado y aportan aproximadamente el 57% del PIB nacional, según el Instituto de la Empresa Familiar. Por ello, cualquier alteración del entorno económico global repercute directamente tanto en estas compañías como en el conjunto de la economía.

Ante este contexto, conviene tener en cuenta algunas claves que pueden ayudar a reforzar su solidez y a preservar su legado a lo largo del tiempo.

Reforzar la resiliencia financiera del negocio

Primero de todo es fundamental reforzar la resiliencia financiera de la empresa. Las tensiones geopolíticas, los cambios regulatorios o las disrupciones en las cadenas de suministro han demostrado que los shocks externos pueden afectar de forma directa a la actividad empresarial.

Según Eurostat, ocho de cada diez compañías de la Unión Europea experimentaron restricciones o tuvieron que reorganizar sus cadenas de valor entre 2021 y 2023, como consecuencia de factores como el aumento del coste energético, la escasez de materias primas o las tensiones geopolíticas. Por tanto, mantener una adecuada gestión de la liquidez, diversificar proveedores o mercados y acceder a estructuras de financiación estables son herramientas que contribuyen a reducir la vulnerabilidad del negocio frente a episodios de volatilidad económica.

Planificación patrimonial con visión de largo plazo

En las empresas familiares, aplicar una visión de largo plazo a la gestión del patrimonio resulta igualmente clave para proteger el legado y reducir la exposición a episodios de volatilidad económica.

Ordenar los activos, diversificar inversiones y anticipar decisiones financieras o fiscales permite reforzar la estabilidad del patrimonio familiar y preservar el capital a lo largo del tiempo. Este enfoque cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la trayectoria de estas compañías, pues la edad media de las empresas familiares en España ronda los 30 años y cerca de tres de cada diez ya han superado al menos un relevo generacional, según el informe Relevancia y supervivencia de la empresa familiar en España 2025, elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar.

Gobernanza clara para tomar decisiones en entornos complejos

La incertidumbre económica también pone a prueba los sistemas de gobernanza de las empresas familiares. Cuando el entorno se vuelve más complejo, la toma de decisiones exige mayor rapidez, claridad y coordinación entre los distintos miembros de la familia empresaria.

Disponer de estructuras de gobierno bien definidas (como protocolos familiares o consejos de administración profesionalizados) ayuda a ordenar la relación entre familia y empresa y facilita la adopción de decisiones estratégicas en momentos de cambio. Aun así, muchas compañías todavía carecen de estas herramientas. Según encuestas realizadas entre empresas familiares españolas, solo el 16% de las empresas no asociadas dispone de un protocolo familiar y apenas el 12% cuenta con un plan de sucesión formal.

Separar empresa y patrimonio para reducir riesgos

En esta línea, a menudo es evidente que el crecimiento del negocio y la evolución del patrimonio familiar se desarrollan de forma paralela. Esta circunstancia puede resultar natural cuando la empresa es el principal motor de creación de riqueza, pero también implica una elevada concentración de riesgos.

En un escenario económico volátil, esta concentración puede aumentar la exposición del patrimonio familiar a los ciclos del negocio. Según fuentes del sector, más del 70% de las familias empresarias reconoce que una parte significativa de su patrimonio está directamente vinculada a su empresa. Por ello, es recomendable ordenar la relación entre empresa y patrimonio mediante estructuras que permitan diversificar riesgos y dotar de mayor estabilidad financiera al conjunto.

En definitiva, proteger una empresa familiar implica gestionar de forma equilibrada tres dimensiones que avanzan siempre de la mano: el negocio, el patrimonio y la familia. Cuando estas tres realidades se abordan con anticipación, unas reglas claras y visión a largo plazo, el proyecto empresarial preserva lo construido y refuerza la solidez necesaria para seguir creciendo generación tras generación, incluso en un entorno económico como el actual marcado por la incertidumbre.