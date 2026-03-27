Seguridad alimentaria
Carrefour retira un lote de yogur griego por la presencia de frutos secos y gluten sin especificar en la etiqueta
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de la presencia de frutos secos y gluten no incluidos en el etiquetado de un lote de yogur griego natural ligero de la marca Carrefour, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
El producto afectado es Yogur griego natural ligero, de la marca Carrefour, con código de barras 8431876351750 y fecha de consumo preferente 26/04/2026. Se presenta envasado en paquetes de seis unidades de 125 gramos cada uno.
Esta información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.
Distribuido en toda España
Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en todo el territorio nacional. La AESAN ha recomendado a las personas con alergia a los frutos secos o con problemas derivados de la ingesta de gluten que tengan el producto afectado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, no comporta "ningún riesgo".
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
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