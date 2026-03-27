CaixaBank advierte de los riesgos de la guerra: inflación, suministros en peligro y mercados inestables

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, celebrada este viernes en el Palacio de Congresos de València, ha estado marcada por referencias ante el contexto internacional. El presidente de la entidad, Tomás Muniesa, ha advertido de que la guerra en Oriente Medio introduce riesgos para la economía global, especialmente en materia de inflación, suministro y estabilidad de los mercados.

Durante su intervención, Muniesa ha subrayado que el escenario económico ha cambiado de forma significativa en apenas unos meses. "El año 2025 fue convulso a escala global pero positivo para la economía española. El PIB aumentó y fue una de las economías más dinámicas de la eurozona: las empresas han generado empleo, la inflación se mantuvo con una media del 2,7 % y la deuda se redujo, pero se mantiene elevada", ha señalado.

Sin embargo, el presidente ha advertido de que el inicio de 2026, que se presentaba con un tono optimista, ha dado paso a una situación de "incertidumbre" tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. "Pero en marzo los mercados internacionales han sufrido la escalada bélica. De su evolución y duración dependerá la profundidad de los efectos en el panorama económico", ha indicado.

Muniesa ha incidido en que la geopolítica ha pasado a ser un factor estructural para la economía mundial. "La incertidumbre va a ser lo que mejor defina los riesgos globales de 2026 y adelante. Hay riesgos complejos, menos previsibles y más interdependientes", ha afirmado.

En este sentido, ha alertado de que la confrontación geoeconómica entre grandes potencias supone "la mayor amenaza para la estabilidad global". "Es sinónimo de inflación, reducción del comercio, afectación a las cadenas de suministros y volatilidad mercados", ha concretado.

Tomás Muniesa, durante su intervención en la junta. / JM López

El presidente de CaixaBank también ha apuntado a la estrategia de Estados Unidos como otro elemento de incertidumbre, al tratarse de un actor clave para la estabilidad global. Además, ha reclamado a Europa avanzar hacia un equilibrio regulatorio que permita impulsar la competitividad. "Hay un consenso: Europa está hiperregulada, pero se debe permitir que la innovación trabaje como motor de la economía", ha defendido.

En cuanto a las previsiones, Muniesa ha explicado que el escenario previo contemplaba un crecimiento del 2,4 % en 2026 con una inflación más contenida, pero ha reconocido que el conflicto en Oriente Medio "altera el escenario", con efectos que dependerán de la intensidad y duración de las disrupciones.

La inmigración como "motor de crecimiento"

Más allá del contexto internacional, el presidente ha puesto el foco en desafíos estructurales de la economía española, como el envejecimiento de la población, el relevo generacional o el acceso a la vivienda. En este último ámbito, ha alertado de un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. "Hay un déficit de 700.000 viviendas al año y se construyen 150.000. Tenemos un problema a solucionar, que necesita consenso político y social", ha señalado.

Asimismo, ha defendido el papel de la inmigración como elemento clave para sostener el mercado laboral: "es motor de crecimiento y rejuvenecimiento poblacional", aunque ha reconocido que también incrementa la presión sobre el mercado inmobiliario.

Reparto de dividendos

En el plano corporativo, la junta ha aprobado la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones de euros con cargo a los beneficios de 2025, equivalente a 33,21 céntimos brutos por acción, que se abonará el próximo 9 de abril. Sumado al dividendo a cuenta pagado en noviembre (16,79 céntimos), la remuneración total al accionista asciende a 0,50 euros por acción, un 15 % más que el ejercicio anterior.

En total, CaixaBank destinará 3.499 millones de euros a dividendos, lo que representa un 'payout' del 59,4 %, en línea con su política de distribución de entre el 50 % y el 60 % del beneficio neto.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar. / JM López

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha destacado la "fortaleza" de la entidad y se ha mostrado confiado en la evolución del entorno económico en 2026 pese a los riesgos asociados a la situación geopolítica actual y a la incertidumbre generada por la guerra en Irán. "2025 ha sido un gran año para CaixaBank", ha afirmado, tras recordar que el banco obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8 % más, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial. El volumen de negocio aumentó un 6,9 %, hasta alcanzar los 1,1 billones de euros.

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Gortázar ha asegurado que la entidad seguirá apoyando a empresas y familias pese al contexto internacional adverso y ha reiterado su compromiso con la creación de valor para los accionistas.