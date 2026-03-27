El aeropuerto de Barcelona-El Prat recupera el vuelo directo de Aeromexico a Ciudad de México y suma 61 rutas transcontinentales

Pocos minutos después de las 11.30 horas ha aterrizado en la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat el vuelo procedente de Ciudad de México de la aerolínea Aeroméxico. Con este son ya 61 las rutas intercontinentales desde la infraestructura barcelonesa, una de las peticiones históricas del tejido económico, político y social de Catalunya.

Un grupo de mariachis ha amenizado el recibimiento de los primeros pasajeros a bordo del Boeing 787 Dreamliner. Este es un vuelo que se dejó de hacer tras la pandemia (era el segundo intento, ya que lo había operado entre 2007 y 2012) y que, en un viaje a México del presidente Salvador Illa en diciembre, se anunció su recuperación como parte de la estrategia institucional para reforzar la conectividad internacional de Barcelona. Aeroméxico ofrecerá trayectos seis días de la semana (excepto el martes) y así se sumará a Emirates, que hasta ahora era la única compañía que operaba esta conexión directa desde la capital catalana.

Conectar con 50 destinos

La operativa contempla esas frecuencias semanales hasta el 24 de octubre, aunque fuentes aeroportuarias han explicado que la aerolínea ya cuenta con reservas a partir de enero, con lo que el futuro de la ruta se antoja prometedor. Se enmarca en la estrategia del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) 2024-2025. A través del hub de Aeroméxico en Ciudad de México, los pasajeros podrán conectar con más de 50 destinos, incluyendo Guadalajara, Monterrey, Cancún o Tijuana, así como con ciudades norteamericanas como Vancouver, Toronto o Montreal.

Las autoridades cortan la cinta en el estreno del nuevo vuelo entre Barcelona y Ciudad de Mexico de Aeromexico. / Aena

La aerolínea bandera del país, Aeroméxico, ofrecerá una conexión directa de 12 horas y 40 minutos. El vuelo regresaba a la capital mexicana este viernes a las 13.45 horas desde la T1, con una duración de 12 horas y 40 minutos, con llegada prevista a las 19.25 horas (01.25 hora catalana). En sentido inverso, despega de Ciudad de México a las 17.20 horas y aterriza en Barcelona a las 12.30 del día siguiente.

"De manteles blancos"

El vicepresidente de ventas de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, ha celebrado el arranque de la ruta —“estamos de manteles blancos”— y ha subrayado que el vuelo inaugural ha operado con una ocupación del 100%. La compañía aspira a consolidar Barcelona como puerta de entrada a su red en América, con conexiones desde su hub.

Desde el ámbito institucional, Vanessa Requena, jefa de gabinete de Aena en El Prat, ha destacado que la ruta refuerza el posicionamiento internacional del aeropuerto. En la misma línea, Jordi Candela, director de Aeroports de Catalunya y representante del CDRA, ha enmarcado la operación en la estrategia para ampliar la conectividad de largo radio y generar oportunidades económicas y turísticas.

Demanda consolidada

El embajador de México en España, Quirino Ordaz, ha asegurado que la ruta “será un éxito” y ha apuntado al creciente interés por México como destino. El cónsul en Barcelona ha incidido en que la conexión consolida los lazos económicos y de amistad entre ambos territorios.

Más allá del tráfico de pasajeros, la ruta también responde al peso de los intercambios comerciales entre Barcelona y Ciudad de México, uno de los principales orígenes y destinos de carga aérea para la economía catalana. En este contexto, la conexión se plantea con un triple objetivo: impulsar el turismo, reforzar las relaciones empresariales y facilitar el transporte de mercancías. La nueva operativa busca absorber una demanda consolidada: en 2024, 156.000 pasajeros viajaron entre Barcelona y Ciudad de México, de los cuales unos 44.000 lo hicieron con escalas.