Las ocho tendencias vistas en Alimentaria y que llegan para quedarse: mucho pistacho, cafés para gurmets y más comidas fuera de casa

Cuatro días de feria, con más de 3.300 expositores, cada uno de ellos con un abanico amplio de productos y propuestas, dan para hacerse una idea bastante aproximada sobre qué y cómo se va a comer en España en los próximos años. Si por algo podrá ser recordada la edición de Alimentaria Hostelco de 2026, además de por su 50º aniversario y por su nuevo récord de visitantes, es por cómo se están adaptando las empresas agroalimentarias al llamado producto de conveniencia, el que resulta más fácil y cómodo de consumir, pensado para un ciudadano que cada vez tiene menos tiempo para la cocina.

Pero también han dejado su impronta la omnipresencia del pistacho, como ingrediente claramente de moda, y el impulso que están tomando el café y las bebidas refrescantes, libres de alcohol y sin azúcares. Todo ello, enmarcado en un contexto de preocupación por la salud y el cuidado personal. Hemos seleccionado, de entre los miles y miles de propuestas que se han visto estos días en el recinto de la Gran Via de Fira de Barcelona, algunas que van camino de convertirse en tendencia.

"En la edición de 2022, todas las novedades giraban en torno a los vegetales, todo era 'plant based'; luego, en 2024, se impuso la proteína, incluso la proteína impresa sobre la carne... Ahora estamos en la feria del pistacho", observaba este martes un habitual de Alimentaria, tras ser preguntado por cuál era, en su opinión, la principal tendencia de esta edición. Desde luego, la presencia de este pequeño fruto seco, en el que España empieza a despuntar como país productor, ha sido absoluta. En repostería, en helados, en bebidas vegetales, mezclado con el cacao en polvo, hasta metido dentro del dulce de membrillo. Compite, eso sí, con el matcha, que también ha sido otro de los sabores 'top' del certamen, aunque en este caso su presencia fue ya destacada en la edición anterior, la de 2024.

El café se consolida como una de las categorías con mayor crecimiento en la hostelería española, hasta el punto de que en los dos últimos años, el consumo del conocido como café de especialidad ha experimentado en España un aumento del 83%, según ha revelado un análisis presentado en el marco de esta Alimentaria por Delectatech, compañía especializada en inteligencia artificial (IA) aplicada al 'foodservice'. El café es la bebida que más crece en relevancia en restauración (10,1% en el último año), en un momento en el que las bebidas alcohólicas, como cerveza y vino, se encuentran claramente en una tendencia a la baja. La feria ha sido testigo también de presentaciones de productos como el café concentrado que ha lanzado Nestlé, destinado al público joven, que adora el café frío como bebida para cualquier momento del día.

Sí, sí, 'dirty sodas' o refrescos sucios. Son lo último en Estados Unidos y en Alimentaria también se han empezado a ver algunos primeros ejemplos. Son, en definitiva, bebidas refrescantes de colores muy vivos y sabores distintos, a los que algunos añaden nata y mucho hielo, que nacieron en 2010 en el estado de Utah, de la mano de la marca Swig, pero que ahora se han popularizado a través de las redes sociales. Lo importante es que el vaso quede bien vistoso.

Proceso de elaboración de una 'dirty soda' / El Periódico

La tendencia la lidera el público más joven y, según los especialistas, va a ser el motor del crecimiento que en los próximos tiempos se prevé que tengan las bebidas refrescantes en general. "Son una de las categorías en las que se aprecia mayor recorrido", afirma también Edurne Uranga, vicepresidenta del área de Foodservice en Europa para la consultora Circana.

Apenas una semana después de que se constituyese en la Asociación Catalana de la Industria de Insectos (Indicat), la feria Alimentaria se hacía eco de esta tendencia que va también al alza, gracias a su aporte de proteínas alternativas. Allí, por ejemplo, la firma Grillco ha presentado una harina con hasta un 70% más de proteína, que se convierte en pan, snacks y suplementos. Como ya se vio en la edición anterior, la industria se ha lanzado de lleno a elaborar versiones de sus productos enriquecidas con estas biomoléculas, desde los lácteos y las galletas hasta las carnes con proteínas impresas, pasando por los aperitivos y toda la gama de panificables.

En un momento en que la restauración sufre una cierta desaceleración, las cafeterías están mostrando un comportamiento diferencial ante el resto del sector. De entrada, el año pasado su tíquet medio creció un 4,6% respecto a 2024, por encima del 2,5% de la media del resto de establecimientos, y la tasa de ocupación de sus locales se mantuvo también más estable que el promedio de la hostelería. Este auge no responde solo a una moda, sino a un cambio en los hábitos del consumidor, como constataron diversos ponentes en las distintas jornadas celebradas dentro de Hostelco.

Un cocinero prepara un plato para un 'brunch' en un local de Barcelona. / Marc Asensio Clupes / EPC

Xavi Mallol, consejero delegado y fundador de Delectatech, explica que "España, que era un país de mediodías y de noches, está empezando a cambiar, con la expansión del 'brunch' y el 'tardeo'". "Estos nuevos momentos de consumo permiten seguir socializando fuera del hogar con un gasto más contenido y están impulsando propuestas donde el universo 'coffee&bakery' gana protagonismo", agrega el experto.

Ya el primer día de salón, el lunes pasado, quedó claro que lo que hasta hace unos años era una tendencia, se ha convertido en toda una realidad: la alimentación es España (y también en la mayoría de países occidentales) pasa ya por el producto de conveniencia. "El consumidor busca cosas que le hagan la vida más fácil y cómoda, que le solucionen una comida sin demasiado esfuerzo", aseguraba Josep Arcas, consejero delegado de GB Foods, la antigua Gallina Blanca. Según los datos facilitados por Arcas, un 32% de los consumidores compran aquellos alimentos que "son para ellos una solución práctica" y un 50% de los hogares tienen ya siempre en casa platos preparados. Eso sí, "no solo quieren que sea bueno, exigen que sea realmente bueno", argumentaba Arcas, tras explicar que los caldos gurmet que elabora su empresa han multiplicado sus ventas por cinco en los últimos tres años, una progresión más elevada que los caldos convencionales.

Los Premios Innoval que desde hace años se entregan en el marco de Alimentaria-Hostelco son también un buen indicador de lo que va a llegar. Este año han ganado unos snacks elaborados con bagazo de cerveza (es decir, las fibras que sobran tras haber tratado el lúpulo), unos chips a base de clara de huevo y unos germinados de brócoli con propiedades funcionales, entre otros productos. Todos ellos tienen un denominador común: su carácter saludable. Y es que los alimentos de conveniencia conviven, paradójicamente, con una creciente preocupación por el cuidado personal y la salud, como demuestra "la irrupción en los últimos años de las dietas antiinflamatorias y las keto", destaca Ingrid Buera, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Relaciones Internacionales en Mercabarna.

La de los complementos dietéticos o alimenticios es una industria que crece con fuerza en España. Y que acoge a públicos de lo más diverso. Desde los jóvenes que hacen deporte intensivo, que toman complementos para poder mantener el ritmo, hasta la gente mayor con problemas para comer y que necesitan un refuerzo en su dieta. En esta Alimentaria ya se ha visto a varias empresas del sector que han apostado por lanzar gamas o nuevas categorías de productos relacionados con esta parte de la alimentación y la salud. No es de descartar que el fenómeno vaya aún a más en próximas ediciones.