La oferta de alquiler en portales inmobiliarios ha caído un 60% en Catalunya en dos años

Los anuncios de vivienda en régimen de alquiler publicados en los portales inmobiliarios han caído un 60% desde 2024 hasta ahora. En paralelo, las compraventas se han consolidado de forma notoria: se registraron 112.585 en 2025, una cifra superior a las 99.592 del año previo, según datos del INE recogidos por Víctor Font, director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com.

El director, que ha atendido a los medios este jueves en Barcelona, ha explicado que la caída de oferta en los anuncios acompaña un cambio en los canales de comercialización y en el propio comportamiento de los propietarios. “No solo ocurre en pisos.com, sino en el conjunto de portales”, explicó, apuntando a que muchos arrendadores optan por retirar sus viviendas de los circuitos públicos ante la elevada presión de contactos o directamente por trasladarlas a la venta o al alquiler temporal. El resultado, advierte, es un mercado “menos transparente y menos profesionalizado”, en el que proliferan canales informales como grupos de mensajería "en WhatsApp o Telegram" o contactos directos, dificultando tanto el acceso a la información como su trazabilidad.

La caída, sin embargo, no solo se produce en la publicación de anuncions, sino que es estructural y convive, además, con el auge del alquiler temporal. En apenas dos años, este tipo de contratos se ha multiplicado: si en 2023 había en torno a 800 en Barcelona, en 2025 ya superan los 3.000, mientras que en el conjunto de Cataluña alcanzan los 5.000. Para Font, este trasvase “modifica por completo el equilibrio del mercado”, reduciendo aún más la disponibilidad de vivienda habitual.

Además, cuestiona el impacto real de algunas medidas regulatorias sobre los precios. En zonas como el Eixample o Les Corts, donde la oferta ha caído con más intensidad, la reducción de contratos puede estar distorsionando la evolución de las rentas. “No necesariamente están bajando los precios, sino que salen del mercado determinados activos y ello contribuye a un descenso agregado del valor del mercado”, advirtió.

Compraventas al alza

Frenre al alquiler, el mercado de compraventa mantiene un dinamismo sostenido. Catalunya cerró 2025 con 112.585 operaciones, consolidando el crecimiento respecto al año anterior y situándose en niveles elevados de actividad. En paralelo, los precios continúan al alza: el año pasado, el valor medio de la vivienda se incrementó un 6,3%, hasta los 2.779 euros por metro cuadrado. Para Font, esta evolución responde a un “desequilibrio estructural entre oferta y demanda” que sigue sin resolverse.

El acceso a la vivienda, sin embargo, continúa siendo uno de los principales retos. Ocurre que quienes compran, lo hacen en unas condiciones que Font califica de "relativamente holgadas", basándose en datos de España que cifran el esfuerzo necesario para la compra en el 35% de la renta disponible. El problema se concentra en aquellos hogares que no pueden acceder al mercado y permanecen en el alquiler, precisamente el segmento más tensionado.

A este escenario se suma la creación de nuevos hogares, que sigue presionando la demanda. “Cada vez somos más y se forman más hogares, lo que incrementa la necesidad de vivienda”, apuntó, anticipando que esta tendencia continuará tensionando tanto los precios como la disponibilidad si no se incrementa la oferta.

El mercado hipotecario, por su parte, ha recuperado pulso tras el impacto de los tipos de interés. En 2025 se registraron 87.011 hipotecas en Catalunya, un 18% más, en línea con el repunte de las compraventas. Además, las condiciones de financiación se mantienen relativamente estables: el porcentaje de préstamos con una financiación superior al 80% del valor del inmueble se sitúa en el 11,7%, por debajo del 14,5% registrado en 2015, lo que indica, según Font, un nivel de riesgo contenido por parte de las entidades financieras.

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De cara a los próximos meses, la previsión es de una continuidad en la tendencia, aunque con crecimientos más moderados. La incertidumbre internacional y el contexto económico pueden influir en la evolución, pero el factor determinante seguirá siendo el desequilibrio entre oferta y demanda. “Si se construye poco y la población sigue creciendo, el mercado continuará tensionado”, concluyó Font.