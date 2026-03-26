Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril

Level ha decidido suspender el vuelo entre Barcelona y San Francisco a partir del 30 de abril. La compañía aérea del grupo IAG ha justificado la supresión del trayecto por la "escasez de motores de aviones" que sufre, lo que le ha llevado a tomar esta drástica decisión que, aseguran desde la aerolínea, pretende "garantizar" la operativa de este verano. Una portavoz de la aerolínea ha asegurado que ya se ha comunicado la cancelación del servicio a las personas que habían adquirido billetes a partir de esta fecha y que se les compensará o reubicará.

La ruta directa desde el aeropuerto de El Prat a la ciudad norteamericana es estacional, es decir, que solo se presta entre marzo y octubre. De hecho, este domingo 29 de marzo está previsto que arranque el servicio y que se ofrezca con normalidad durante todo abril. No obstante, la escasez de aviones de Level ha hecho aconsejable reducir la oferta a la costa oeste de Estados Unidos y asegurarse que pueden servir con solvencia el resto de destinos. Ahora mismo desde la infraestructura aeroportuaria barcelonesa vuelan a siete destinos: Los Ángeles, San Francisco, Boston, New York, Miami, Buenos Aires y Santiago de Chile. También han anunciado que en junio abren el trayecto directo a Lima.

Un avión de Level en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

Desvinculado de la guerra

El consejero delegado de Level, Rafael Jiménez Hoyos, anunció en diciembre que este 2026 iba a ser el año del despegue definitivo de la compañía desde El Prat, con una oferta de rutas intercontinentales siempre difíciles de lograr desde Barcelona. Para ello estaban pendientes de recibir un octavo avión, un A330-200 como el resto que tienen, algo que de momento sigue sin concreción. Las mismas fuentes de la empresa han desvinculado esta falta de motores de los aviones de la guerra de Irán y se han referido al "contexto global" de la industria aeronáutica, que desde hace tiempo sufre escasez en el suministro de materiales.

Así, los reajustes en la operativa de la "hermana pequeña" de Iberia y Vueling obligan a suspender el Barcelona-San Francisco a partir del 30 de abril y se desconoce si se podría recuperar a corto o medio plazo. Mientras, las personas que iban a volar con Level a partir de esa fecha han recibido en las últimas horas (o lo harán) un correo electrónico alertándolos de la nueva circunstancia. "Nos ponemos en contacto contigo para informarte de un cambio relevante en nuestra programación", les advierten en el mensaje para a continuación disculparse por las molestias y exponer las alternativas posibles.

Reubicación con Iberia

Para acompañarles en la gestión de la reserva cancelada, Level ofrece la posibilidad de un reembolso completo del importe pagado por el billete, que es la opción más rápida y sencilla. También proponen entregar un "voucher" con el dinero abonado para que se pueda canjear durante los próximos cinco años en cualquier trayecto de la aerolínea. Y, como tercera opción, apuntan la posibilidad de reubicar a las personas afectadas en rutas de la compañía Iberia. No obstante, esta última alternativa se brindará dentro de 15 días en el caso de que no se elija ninguna de las dos posibilidades anteriores.

Hay que recordar, de todos modos, que esta vía comportaría tener que desplazarse a otro aeropuerto y hacer escala para llegar a San Francisco, ya que desde la capital catalana ahora mismo no hay ninguna aerolínea que ofrezca esta ruta.