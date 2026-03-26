Isdin remodela su consejo de administración tras la salida de Marian Puig

La salida de Marian Puig de la presidencia de Isdin y el aterrizaje de la británica Nigyar Makhmudova como su sustituta en el cargo no son los únicos grandes cambios que ha vivido la empresa catalana en las últimas semanas.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, la empresa propiedad de las familias Puig y Esteve ha remodelado su consejo de administración, con la salida de Marian Puig, Rafael Cerezo, Silvia Gil-Vernet y Manuel Puig Rocha, y las entradas de la propia Makhmudova, Joan Albiol, Francisco Blanco y Jordi Constans.

De este modo, la nueva presidenta y su consejero delegado, Juan Naya, retocan el consejo para afrontar el reto de convertirse en "líderes globales en dermatología y fotoprotección", como expresó la propia presidenta cuando en enero se dio a conocer su nombramiento.

Marian Puig no es el único peso pesado que abandona el consejo de Isdin, ya que Manuel Puig Rocha ha sido durante años vicepresidente de Puig y coprotagonista, junto a su primo Marc Puig, del éxito de la empresa perfumera en los últimos 15 años. También dice adiós Rafael Cerezo, que inició su carrera en Boston Consulting Group y que ha ocupado distintos cargos tanto en Exea (el hólding empresarial de los Puig) como en la propia Puig. Silvia Gil-Vernet, por su parte, ha hecho su carrera en la farmacéutica Esteve, de la familia homónima.

Entre las incorporaciones, y además de la nueva presidenta, Joan Albiol y Francisco Blanco proceden de Puig. De la misma empresa procede Jordi Constans, que anteriormente pasó por Danone y Louis Vuitton y que es también consejero de Fluidra y Mango.

Isdin realizó el cambio de presidente a inicios de este año, tras unos meses en que Marian Puig fue retirándose progresivamente de su actividad, tanto de la empresa que presidía como de instituciones como Esade o el Institut Químic de Sarrià, para dedicarse a gestionar su patrimonio.