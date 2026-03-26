El ICF bate un récord de actividad en 2025 al alcanzar los 1.000 millones en financiación

El Institut Català de Finances (ICF), la entidad financiera pública de la Generalitat, batió en 2025 un récord de actividad al facilitar financiación a empresas, entidades y particulares por valor de 1.000,4 millones de euros. Esta cifra incluye tanto los préstamos como los avales y la inversión en capital riesgo hecha el año pasado, que creció un 18 % respecto a 2024, es decir, en 154,9 millones, según el balance de 2025 que ha hecho la entidad este jueves. En cuanto a las cifras financieras, el ICF cerró 2025 con un resultado neto de 36,1 millones de euros, lo que supone un 9% más que en 2024, cuando obtuvo un beneficio después de impuestos de 33,1 millones. Respecto de la cartera crediticia, se situó en torno a los 2.700 millones de euros, lo que supone 304 millones más que en 2024, mientras que la de capital riesgo alcanzó los 258 millones, 48 millones más que en 2024.

En rueda de prensa, la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha asegurado que el balance para el pasado ejercicio es "positivo", sobre todo porque el ICF cuenta con una "posición crediticia que debe permitir seguir creciendo" a la entidad, ha dicho. En total, el ICF financió en 2025 a un total de 1.679 empresas, entidades y particulares por esos 1.000 millones de euros.

Si se analiza la actividad en préstamos y avales, las operaciones de financiación alcanzaron los 929,5 millones de euros, un 15% más que en 2024, lo que supone un aumento de 118,3 millones en comparación con 2024. De esa financiación aportada por el ICF en 2025, la industria fue el sector que más recibió, con 327,4 millones, un 35 %; seguido del comercio y el turismo, con 199,3 millones (un 21%) y de la vivienda social, con 151 millones (un 16%).

Por tipología de proyectos, la banca pública de promoción destinó la mitad de su financiación a préstamos y avales a proyectos sociales y sostenibles (50,2%), que recibieron 467 millones. Con todo, una de las grandes novedades del ICF en 2025 fue la puesta en marcha de los llamados Préstamos Emancipación, ya que por primera vez en su historia el ICF empezó a financiar a particulares.

Desde mediados de 2025, la Generalitat puso en marcha, a través del ICF, unos préstamos de un máximo de 50.000 euros a aquellos jóvenes de hasta 35 años que quieran adquirir su primer piso, unos préstamos a un interés del 0% y que no se devuelven hasta que la hipoteca esté pagada. De esta forma, el ICF cubre hasta el 20% del valor del inmueble con el tope de esos 50.000 euros mencionados, y el 80% restante lo prestan entidades bancarias adheridas a este programa, al que la Agència de l'Habitatge de Catalunya aporta anualmente unos 100 millones.

Los pisos comprados con esta fórmula pasan a ser de protección oficial de manera permanente, por lo que si alguna vez la vivienda se quisiera vender, el precio de venta estaría limitado al importe por el cual se compró sumando la inflación y el coste de las reformas que se hayan hecho, para garantizar que esa persona recupere la inversión y que la vivienda continúe siendo asequible.

Según ha detallado Servera en rueda de prensa, este programa puesto en marcha por el ICF y la Agència de l'Habitatge de Catalunya sirvió para facilitar la compra de 476 viviendas a lo largo de 2025, aunque hasta la fecha ya se han firmado un total de 846 préstamos de este tipo, con una media de 36.332 euros por préstamo. Por otra parte, el ICF financió la construcción o la compra de 1.163 viviendas sociales en 2025.

Servera ha afirmado que el ICF cuenta con una dotación presupuestaria "suficiente" para poder seguir avanzando a "buen ritmo" este 2026, por lo que prevé "no tener dificultades para las solicitudes que puedan llegar", ha dicho. De hecho, el volumen de solicitudes con relación a los préstamos de emancipación ha provocado la necesidad de "reforzar" y "reestructurar" las áreas de atención al cliente y servicios telefónicos del ICF, con la previsión de seguir aumentando el equipo, ha detallado la consejera delegada.

La inversión en capital riesgo se duplica

En cuanto a la actividad de capital riesgo, el ICF ha invertido un total de 71 millones de euros en 45 empresas, lo que supone un incremento del 107% respecto al ejercicio anterior. Al igual que como sucedió con préstamos y avales, el sector industrial fue el primer destino de esos fondos, con 43,8 millones en 2025, un 62% del total. La industria digital captó 12,8 millones, un 18% del total, mientras que el tercer sector que más fondos recibió de la actividad de capital riesgo del ICF fue el de las ciencias de la salud, con 9,3 millones (13%).

La morosidad del ICF se mantuvo estable en 2025, al situarse en un 6,6%, 0,1 puntos porcentuales menos que en 2024.

Preguntado por la ficha bancaria, el secretario general de economía del ICF, Juli Fernández, ha asegurado que "no hay ningún elemento sobre la mesa que indique que el trámite no vaya a ser posible", pese a que la entidad continua pendiente de que los organismos reguladores europeos competentes den el visto bueno.

La ficha bancaria permitirá al ICF acceder a más fuentes de financiación -como los recursos del Banco Central Europeo- y canalizar determinadas ayudas restringidas a las entidades de crédito.

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En caso de que se obtengan las autorizaciones administrativas necesarias por parte de los organismos reguladores, el ICF constituirá una nueva sociedad mercantil.