La fusion entre Parlem y Avatel pasa a la historia tras un año de negociaciones

La integración entre Parlem Telecom y Avatel Telecom, una de las operaciones llamadas a reordenar el mercado regional de las telecomunicaciones, ha quedado frustrada tras casi un año de negociaciones. La compañía catalana ha comunicado al BME Growth que Avatel, controlada por Víctor Rodríguez y el fondo Inveready, ha decidido abandonar el proceso “de manera irrevocable”, después de que el principal accionista de Parlem manifestara su negativa a aprobar la operación en los términos planteados. La decisión pone fin a un acuerdo que se encontraba en fase avanzada y que debía resolverse en los órganos de gobierno de ambas compañías en los próximos días.

Lo cierto es que Avatel envió una oferta relativa al traspaso de activos a Catalunya, Levante y las Islas Baleares, junto con un intercambio accionarial que cedería el control futuro a Avatel, con fecha de vencimiento para el próximo 30 de marzo de 2026. Sin embargo, durante el proceso de análisis (due diligence), Parlem concluyó que "la propuesta de Avatel era insuficiente y que menospreciaba tanto el valor actual de Parlem como el potencial crecimiento" expresa la catalana mediante un comunicado.

Poco después, ambas compañías iniciaron conversaciones para mejorar la oferta. Sin embargo, ayer, 25 de marzo, Avatel decidió terminarlas, tras recibir el rechazo del principal accionista de Parlem Global Portfolio Investments, representado por el fundador Ernest Pérez-Mas, a votar a favor de la operación "en los términos planteados".

La ruptura se produce, además, en un momento de inestabilidad interna en Parlem. El consejero delegado, Xavier Capellades, presentó ayer su dimisión por motivos personales, lo que ha llevado a Pérez-Mas a asumir de nuevo funciones ejecutivas en plena negociación, tal y como hizo saber mediante un comunicado.

Las acciones de Parlem caen este jueves más de un 17% en el BME Growth.

El consejo aprobó la compra de Avatel en diciembre

El desenlace contrasta con el optimismo que rodeó el acuerdo a finales de 2025. En diciembre, el consejo de administración de Parlem aprobó la integración de los activos de Avatel en Catalunya, Baleares y parte de la Comunidad Valenciana (Levante), en una operación que, en la práctica, suponía la incorporación de Parlem al grupo Avatel. Como contraprestación, la compañía resultante iba a quedar controlada en un 50,1% por Avatel mediante una "ampliación de capital no dineraria".

El proyecto contemplaba integrar bajo la marca Parlem tanto la infraestructura como los clientes de Avatel en estos territorios, con el objetivo de generar sinergias de red de entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales en cinco años. Las previsiones internas apuntaban a que la facturación conjunta superaría los 70 millones de euros en 2026, con un ebitda cercano a los 14 millones.

Más allá de las cifras, la operación tenía un claro componente estratégico. Parlem, fundada en 2014, ha basado su crecimiento en el modelo de operador móvil virtual (OMV) y en su posicionamiento ligado al territorio y la lengua catalana, mientras que Avatel aporta una red propia y presencia relevante en zonas rurales y costeras. La integración pretendía permitir a la catalana dar un salto en infraestructura y acelerar su crecimiento en mercados donde hasta ahora encontraba mayores barreras.

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Sin embargo, la falta de consenso final entre las partes ha terminado por bloquear una operación que se consideraba prácticamente cerrada. Con el proceso definitivamente cancelado, ambas compañías deberán redefinir sus estrategias en un contexto de creciente consolidación en el sector de las telecomunicaciones en España. Por su parte, Parlem dice que "aspira a ser un actor de la concentración del sector, que se llevará a cabo en los próximos meses, desde una posición más sólida".