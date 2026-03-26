Finanzas, salud y materias primas, “motores de crecimiento” de Asturias: "Son sectores con raíces profundas y se están modernizando"

La banca, la salud y la minería son actividades que, en principio, no guardan mucha relación entre sí. Pero las tres sí tienen algo en común: "Son sectores que tienen raíces profundas y se están modernizando, creando nuevos motores de crecimiento". Así lo ha resumido este lunes Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, en la presentación de las II Jornadas que organiza el suplemento económico ‘Activos’ del grupo editorial -al que pertenece este diario-, celebradas en el Club LA NUEVA ESPAÑA y que en esta edición han tenido el título de "Recursos para acelerar". En el encuentro, moderado por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, han participado destacados directivos asturianos de los mencionados sectores, así como el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, encargado de cerrar el acto.

A pesar de las diferentes casuísticas que atraviesa cada una de las actividades que han protagonizado el encuentro, existe un elemento transversal, un reto común: el fuerte impacto que está teniendo en sus respectivos negocios la irrupción de las nuevas tecnologías, entre las que destaca particularmente la inteligencia artificial (IA). Con todo, precisamente en el propio sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Asturias está cada vez mejor posicionada, como demuestra el hecho de que tres compañías de la región ya coticen en Bolsa: Izertis, Seresco y Treelogic.

Esta última, Treelogic, crea herramientas tecnológicas para el sector sanitario. La más extendida es una aplicación de triaje en los servicios de urgencias empleado para priorizar a los pacientes por orden de gravedad. "Tenemos el 70% del mercado nacional, pero nos falta Asturias, es la espinita que tenemos clavada, todo se andará", señaló su consejero delegado, Marcelino Cortina.

El CEO de Treelogic subrayó las oportunidades de la IA "para la optimización de procesos en los hospitales, por ejemplo en los quirófanos", y pronosticó que estas herramientas "pueden tener un impacto tangible en la reducción de las listas de espera".

Cortina hizo estas afirmaciones durante una de las mesas redondas de la jornada, que versó sobre la aplicación de la tecnología en la sanidad. También participaron Jimena Pascual, responsable del ámbito de salud de CTIC; Pablo Hernández, CEO del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias y del Hospital Begoña, de Gijón; y Jesús Pérez, director de acceso al mercado, de MBA, centrada en la distribución de tecnología sanitaria.

Pascual señaló que "las restricciones a la competitividad derivadas de las normas éticas están muy denostadas", y puso a Estados Unidos como paradigma de país con menores filtros. Sin embargo, indicó que la implantación de la IA "tiene que estar basada en la seguridad, la equidad y la transparencia". Por su parte, Pérez subrayó que la tecnología contribuye a "diagnósticos más rápidos y a tratamientos personalizados". Y añadió que instrumentos como la historia clínica interoperable, la receta electrónica o la reducción del impacto ambiental "redundan en una mayor sostenibilidad del sistema".

Hernández habló sobre seguros y puso datos sobre la mesa: en España hay 12,5 millones de personas aseguradas; en Madrid, Barcelona o Bilbao, más del 40%; en Asturias, en torno al 16%. "La principal novedad es la proliferación de empresas grandes, e incluso medianas, que hacen seguros para atar a sus trabajadores y atraer a otros con más nivel", destacó el máximo responsable del Igualatorio Médico Quirúrgico de Asturias.

Otra actividad económica en transformación es la banca, donde desde hace años ya conviven nuevos negocios enteramente digitales con las entidades con largo recorrido histórico que, sin dejar de prestar atención presencial, también han adaptado sus servicios al mundo "online". De esa convivencia, no exenta de tensiones, conversaron el director general adjunto de Banco Sabadell y director general del Sabadell-Herrero, Pablo Junceda; y la también ovetense Gabriela Orille, fundadora y CEO de Flinket y consejera independiente de la "fintech" especializada en salud Denarius. Ambos, no obstante, coincidieron en un objetivo común: "Debemos dar seguridad y generar confianza a nuestros clientes".

Junceda, que estuvo acompañado de Alfredo Fernández, Subdirector General de Banco Sabadell, aseguró que "todos los principales bancos de España tenemos más de cien años y nos hemo ido acompasando a las necesidades del mercado". Unas necesidades que, en su opinión, seguirán siendo atendidas en el futuro en uno u otro formato: "El que quiera hablar con una máquina lo hará, y el que quiera hablar con su gestor de su oficina de siempre, también". Asimismo, hizo un llamamiento a que tecnologías como la IA "no sirvan para reducir costes y personal, sino para crear más y mejor y estar mucho más cerca de la gente".

Por su parte, Orille afirmó que "gracias a la tecnología se puede democratizar la banca", sobre todo de cara a los más jóvenes: "En el conjunto del mercado mundial hay 85 trillones de dólares en manos de los ‘boomers’ y de generaciones anteriores que van a pasar a las nuevas generaciones".

Javier Targhetta, presidente de la empresa minera Atlantic Copper, con sede principal en Huelva, llamó a "explorar mucho más en minería en España", algo que a su juicio "no se hace desde los años 80" y que presenta especiales oportunidades "en la mitad occidental de la Península Ibérica". "Hay mucho que hacer, mucho que invertir, y hay que volver a poner de moda la minería", afirmó Targhetta, empresario vinculado a Asturias.

En relación con el futuro económico de la región, Thargetta destacó "las espectaculares posibilidades de un turismo de calidad que no solo se deje el dinero en las visitas, sino que haga inversiones de forma permanente".

Aitor Moll: "Asturias equilibra la tradición y la transformación"

"Asturias es hoy un exponente del equilibrio entre tradición y transformación". Con estas palabras resumió Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, grupo editor de este periódico, los retos económicos que afronta la región. Fue durante su intervención para abrir las II Jornadas organizadas en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, por "Activos", el suplemento económico de Prensa Ibérica. El encuentro llevaba por título esta edición "Recursos para acelerar", toda una declaración de intenciones.

Moll recordó algunas cifras económicas que "muestran que la región no solo resiste, sino que avanza". A saber: representa el 2% de la población española ("un dato que va en aumento, habiendo superado los 1.020.000 habitantes recientemente"), "una tasa de paro del 8,42%, por debajo de la media nacional, y el aumento del PIB por habitante hasta situarse en el 90,9% de la media española".

El directivo también destacó que Asturias está "modernizando sectores con raíces profundas y creando nuevos motores de crecimiento", y puso ejemplos de tres empresas tecnológicas que ya cotizan en Bolsa: Izertis, Seresco y Treelogic.

Según Moll, el reto de estas y otras compañías "es atraer y retener talento para enfrentarse a los desafíos de la IA". "Ese es el espejo en el que debemos mirarnos. O, dicho de otro modo, ¿cómo podemos convertir nuestras capacidades en ventajas estratégicas?", se preguntó el consejero delegado de Prensa Ibérica, que recordó que la inversión en I+D en Asturias "alcanzó en 2023 su nivel más alto desde el 2010, suponiendo el 0,99% del PIB".

Moll también resaltó "la voluntad de Asturias de posicionarse como ‘hub’ de defensa y seguridad, una ambición que está atrayendo nuevas inversiones, oportunidades industriales y tecnológicas", así como "la sanidad como polo de atracción de inversiones y de empleo de alta cualificación".

Asimismo, remarcó que el nombre de las jornadas, "Recursos para acelerar", "no es solo un título, sino una hoja de ruta que exige convertir recursos naturales, empresariales, humanos y tecnológicos en proyectos concretos que generen empleo de calidad, valor añadido y resiliencia territorial".

Una amplia representación presente en el acto La combinación de la experiencia de décadas que acumulan los mencionados sectores con la metamorfosis tecnológica en la que están inmersos fue el eje central de los debates organizados por este periódico, representado por su directora general, Ángeles Rivero, y su director, Eloy Méndez. También asistieron sus consejeros José Manuel Vaquero e Isidoro Álvarez. La cita congregó a algunos de los nombres más destacados de la economía y la empresa asturiana, así como alguno del ámbito político (además del mencionado Guillermo Peláez), como el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo o el edil gijonés Gilberto Villoria. Del mundo asociativo asistieron el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira; y el secretario, Fernando Villabella; el presidente de la patronal constructora CAC-Asprocon, Joel García; y el presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), Íñigo Cabal. También acudieron empresarios y directivos como Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de Satec; Carlos Siñeriz, director general de la Fundación Cajastur; Nicanor Fernández, presidente de Atlántica Empresas; Gabriel Muñoz, director de El Corte Inglés de Oviedo; Enrique Somolinos, director general de DSI Soluciones Industriale; o Manuel Penche, ex director general de Gas de Asturias. Por parte de la tecnológica Seresco estuvieron Jaime Reinares, director de marketing; y por la de Izertis, del mismo sector, Cristina Tuero, directora de comunicación. El mundo académico estuvo representado por Carmen Benavides, decana de la Facultad de Economía y Empresariales de la Universidad de Oviedo.

"Ser una economía industrial nos hace más resilientes", dice Peláez

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, admitió en el cierre del acto que, "si bien el crecimiento económico de Asturias no ha superado la media del crecimiento económico del resto de comunidades autónomas, sí crecemos más que los demás en renta per cápita". "Esto quiere decir que, frente a otros territorios que crecen por aluvión, nosotros estamos generando valor añadido e incrementando nuestra productividad", lo cual "tiene reflejo en nuestra estructura de nuestro PIB, que es fundamentalmente industrial y por tanto somos una economía más madura y resiliente que las otras, más dependientes del sector servicios", argumentó Peláez.

En sus palabras de clausura del acto organizado por el suplemento "Activos" en el Club LA NUEVA ESPAÑA, que calificó de "muy interesante y enriquecedor", el Consejero recordó algunos de los objetivos que se ha marcado el Gobierno de coalición asturiano (PSOE e IU) para este año, como superar los 400.000 cotizantes a la Seguridad Social o bajar de los 50.000 parados.

"Esa situación económica y la buena marcha del empleo tiene también su reflejo en el ámbito demográfico", remarcó Peláez, citando uno de los datos que mencionó Aitor Moll –el aumento de la población asturiana hasta los 1.020.000 habitantes–, "y creciendo además en el saldo migratorio entre comunidades autónomas, también con Madrid, que es siempre la eterna comparación del Principado de Asturias".

Asimismo, el Consejero recordó la existencia de un nuevo fondo de consolidación empresarial dotado con 10 millones de euros "para apoyar al tejido productivo y los proyectos de inversión en forma de préstamos participativos o también de entrada en el capital, si así lo desean las empresas que quieran invertir en Asturias".

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Respecto al sector de la defensa, Peláez aseguró que el Ejecutivo regional "está trabajando intensamente para garantizar inversiones en materia de defensa que también permitan garantizar el peso de la industria en la economía asturiana y, por tanto, el porvenir de nuestra economía".