Emilio, transportista autónomo: "Muchas veces no sabes en qué día estás ni recuerdas dónde estuviste ayer"

A día de hoy, el trabajo de transportista se ha convertido en una de las profesiones con mayor sacrificio, ya que requiere una gran cantidad de horas y prácticamente orientar tu vida en torno al contexto laboral. Un gran ejemplo de ello es Emilio, transportista autónomo que se dedica a trasladar vehículos por carretera.

Según el trabajador, su jornada laboral le puede suponer recorridos de 1.200 kilómetros diarios. "Muchas veces no sabes en qué día estás ni muchas veces recuerdas dónde estuviste ayer", relata sobre la dureza detrás de su profesión. A pesar de ello, admite que este trabajo supuso una gran oportunidad para él.

Una gran oportunidad laboral

De hecho, hace ya seis años que perdió su anterior trabajo, por lo que el mundo del transporte le pareció una opción cada vez más rentable. Por ello, decidió acercarse a "un nicho de mercado que empezaba a florecer" en el transporte de vehículos vendidos por Internet.

Su profesión consistiría en llevar los coches a sus futuros dueños, que previamente han pagado por ellos a través de Internet. Además, admite que hay muchísimas personas que se dedican al sector del transporte, sobre todo con más de 50 años.

Trabajar en edades avanzadas para aumentar la cotización

El motivo es que muchas personas mayores necesitan aumentar su tiempo de cotización, y sus opciones laborales suelen ser bastante limitadas. "Hay mucha gente de 56, 58, 60 años que necesitan seguir cotizando y al final se han tenido que hacer autónomos", lamenta Emilio.

En este caso, compaginar su vida personal con el trabajo de transportista ha sido sencillo, ya que no tiene tantas responsabilidades como otros compañeros. Emilio es divorciado y tiene hijos ya mayores, además de que su pareja actual se encuentra en una situación similar, apoyándole e incluso siendo su acompañante en algunos viajes.

El estado deficiente de las infraestructuras

Sin embargo, no todo es tan positivo en su trabajo, sobre todo por el estado actual de las carreteras. Para el conductor, este es un problema que sufren miles de trabajadores y que es una muestra más de la necesidad de invertir en la mejora de infraestructuras.

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Emilio asegura que "están mejor las nacionales que las autovías, con eso te lo digo todo", describiendo problemas clave como la gran cantidad de baches y el deterioro del asfalto. A nivel general, el transportista critica las dificultades a las que tiene que enfrentarse su sector, sumado a las condiciones que afronta como trabajador autónomo.