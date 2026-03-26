El inesperado destino estrella de las casas rurales: esta comunidad agota sus reservas para Semana Santa

Dos de cada tres casas rurales en España ya tienen reserva para Semana Santa. El dato lo publica Rentalia —la plataforma vacacional de Idealista— y, aunque el 66,6% podría sonar a simple estadística, lo que confirma es algo que lleva varios años gestándose en silencio: el turismo de interior ha superado al de costa como primera elección para estos días festivos.

En un año marcado por la inestabilidad económica, los viajeros han decidido quedarse cerca; o al menos, no cruzar fronteras. Almudena Ucha, directora de Rentalia, apunta directamente a la causa: "Destacan especialmente las viviendas turísticas, al ser una de las opciones de alojamiento más económicas del mercado", sostiene apuntando a las familias y grupos grandes, principales impulsores de este cambio de tendencia. De todas las comunidades autónomas, hay una que ha captado ese flujo mejor que ninguna.

Extremadura lidera el éxito de reservas en casas rurales

Extremadura encabeza el ranking con un 88,4% de sus casas rurales ya reservadas —una cifra que deja muy poco margen para los viajeros que todavía no se han decidido—, lo que la convierte con mucha diferencia en la comunidad con mayor nivel de ocupación de toda España para esta Semana Santa.

En segundo lugar aparece Baleares, con un 74,2% de reservas, seguida de la Comunidad de Madrid, que alcanza el 63,9%. El patrón que emerge de estas cifras es claro: el viajero rural está apostando por el interior peninsular, incluso por encima de los destinos de costa e insulares que históricamente han dominado la temporada.

El auge del turismo de interior frente al de costa

La brecha entre interior y litoral es uno de los datos más llamativos del estudio. Las casas rurales rozan el 67% de ocupación a nivel nacional; las viviendas situadas a menos de 15 kilómetros de playa, en cambio, se quedan en el 54%. Si se incluyen todos los tipos de entorno, la media española se sitúa en el 57,5%, lo que significa que el alojamiento rural está tirando hacia arriba del conjunto.

Las casas rurales rozan el 67% de ocupación a nivel nacional de cara a Semana Santa / FREEPIK

Como cabría esperar, la explicación tiene mucho que ver con el precio. Los viajeros siguen de cerca las fluctuaciones del carburante y del alojamiento —explica Ucha—, y esa vigilancia los empuja hacia destinos nacionales donde el gasto es más predecible. La vivienda turística ofrece espacio, cocina y tarifas más ajustadas que el hotel, y ese argumento se vuelve más potente cuando la economía aprieta.

Oportunidades de última hora y planificación del viajero

El alto nivel de reservas en Extremadura no se repite igual en todo el territorio. Regiones como Canarias, con un 34,8%, la Comunitat Valenciana (38,3%) o Catalunya (39%) presentan niveles por debajo de la barrera del 40% si nos ceñimos solamente a casas rurales, lo que todavía deja margen real para quienes prefieren decidir a última hora.

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Esa demora en la planificación es, según el estudio, una tendencia creciente: la incertidumbre económica ha hecho que muchos viajeros esperen antes de confirmar sus vacaciones. Pero el margen se estrecha. Con dos de cada tres casas rurales ya ocupadas en el conjunto de España, quien busca los destinos más demandados de la temporada —Extremadura, entre ellos— tiene cada vez menos donde elegir.