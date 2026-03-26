La capacidad de ahorro y el coste hipotecario: los obstáculos que complican la vida adulta de los jóvenes

Ha surgido una tendencia en los más jóvenes de vivir el día a día, sin tener tanto en cuenta el futuro. Para muchos la idea de encadenar trabajos cortos o estudios, alargando la toma de decisiones importantes es ya un hecho. Desde conseguir el carnet y comprar un coche, hasta adquirir la primera vivienda y meterse de lleno en una hipoteca.

Todas estas prácticas, tan extendidas en las anteriores generaciones, se han convertido en decisiones complejas de tomar para la mayoría de jóvenes. Sin duda, este asunto se ha convertido en un gran debate generacional, que incluye a personas con un mayor recorrido vital, junto a individuos más inexpertos por la falta de experiencia.

El retraso de la planificación de vida

Una de las opiniones clave es la de Gonzalo Bernardos, quien asegura que en su generación (años 80 y principios de los 90) los jóvenes de 25 años ya solían llevar a cabo una planificación de vida. A diferencia de ello, la actual generación Z suele retrasar varios años este proceso, incluso hasta mediados de la treintena, ya sea por incertidumbre o por no querer atarse a un lugar concreto.

En este caso, factores como el contexto económico y la forma de interpretar la vida son fundamentales. Para una generación esta planificación de vida solía ser un primer paso, mientras que para otros se ha convertido en el resultado de muchas decisiones anteriores.

El problema de la 'adultez emergente'

Este proceso es lo que el psicólogo Jeffrey Jensen Arnett denomina "adultez emergente", es decir, un paso intermedio entre la juventud y la adultez. Para Arnett. esta etapa vital se caracteriza por el retraso de decisiones que siempre habían sido clave en la adultez: acabar los estudios, irse de casa o formar una familia.

Uno de los motivos principales de este hecho habría sido la capacidad de mantener económicamente a los hijos. A día de hoy, una mayor cantidad de familias puede mantener a sus hijos durante más tiempo, mientras estos terminan su formación académica. Como resultado de ello, esta fase temprana de juventud se alarga, sin necesidad de asumir responsabilidades económicas.

La capacidad de ahorro: un punto débil para muchos jóvenes

Por si el problema de la vivienda fuera poco, el ahorro también se habría vuelto un gran obstáculo para muchos jóvenes. De hecho, algunos expertos señalan que la capacidad de ahorro estaría por encima de la cuota hipotecaria entre las principales preocupaciones de los jóvenes a la hora de comprar una casa.

En la mayoría de casos, la firma de una hipoteca en jóvenes implica una ayuda familiar previa, generando importantes diferencias entre los individuos. En concreto, el problema recae en que no todos los padres pueden permitirse ayudar a sus hijos con el pago de una hipoteca.

Los jóvenes en segundo plano para el sistema

Otro dato clave sería la proporción de propietarios entre generaciones. En este caso, la tasa de propiedad entre menores de 35 años habría caído hasta el 27%, a diferencia del 70% que presentaban las generaciones anteriores. A todo ello podemos sumarle el paro juvenil, que se acerca al 25% en el año 2026, dificultando aún más los planes a corto y medio plazo.

Este escenario no habría hecho más que obligar a los jóvenes a priorizar el presente y pagar gastos inmediatos, dejando en un segundo plano las decisiones que requieren mayor tiempo y estabilidad. De hecho, algunos economistas como Santiago Niño Becerra han planteado la poca importancia de los jóvenes en el sistema actual.

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En todo caso, Becerra defiende la idea de crear un nuevo modelo centrado en la juventud. Para el experto económico, factores como una menor capacidad de ingresos, mayor dificultad para acceder a la vivienda y una forma distinta de entender la vida serían las causas principales de este retraso en la vida adulta de muchos jóvenes.