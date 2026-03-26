Muchos se equivocan cada marzo: esto es lo que hay que hacer con el reloj en el cambio de hora del próximo domingo

El cambio de hora en España en 2026 ya tiene fecha oficial y, como ocurre cada primavera, vuelve la misma duda en millones de casas: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? La respuesta es sencilla, pero conviene tenerla clara para no equivocarse esa noche. El próximo cambio será en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026, cuando comenzará el horario de verano.

En ese momento, en la península y Baleares, cuando el reloj marque las 2.00 de la madrugada, pasará directamente a marcar las 3.00. Es decir, hay que adelantar el reloj una hora. En Canarias, el salto será de la 1.00 a las 2.00. Por eso se dice que esa noche se duerme una hora menos y que ese domingo tendrá oficialmente 23 horas.

Es una confusión muy habitual, porque en otoño ocurre justo lo contrario. La forma más fácil de recordarlo es esta: en marzo se adelanta y en octubre se atrasa. Así que ahora, en este cambio de primavera, toca mover el reloj hacia delante. Muchos dispositivos como móviles, ordenadores o televisores conectados a internet lo harán de forma automática, pero otros como algunos coches, microondas, hornos o despertadores antiguos pueden seguir marcando la hora anterior si no se cambian manualmente.

La fecha no es una recomendación ni una costumbre informal, sino que está fijada oficialmente. El BOE recoge que el horario de verano de 2026 comenzará el domingo 29 de marzo, mientras que el regreso al horario de invierno tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026, cuando entonces sí habrá que retrasar el reloj una hora.

Este cambio sigue aplicándose en España porque la Unión Europea mantiene vigente el sistema actual de cambios horarios estacionales. Aunque hace años se planteó eliminarlo, no se ha aprobado una decisión final ni existe un calendario cerrado para suprimirlo, por lo que los relojes seguirán cambiándose por ahora dos veces al año.

Más allá del reloj, el efecto más visible del cambio de hora está en la luz. Con la llegada del horario de verano, anochecerá más tarde, algo que muchas personas agradecen porque deja tardes más largas y más sensación de aprovechar el día. A cambio, durante los primeros días también puede costar más madrugar, especialmente el lunes siguiente, porque el cuerpo tarda un poco en adaptarse a la nueva hora. Esta es una de las razones por las que cada año el debate vuelve a estar sobre la mesa.

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Así que, si todavía dudas con el cambio de hora en España en 2026, la clave es esta: será el domingo 29 de marzo y hay que adelantar el reloj una hora. O dicho de la forma que nunca falla: a las 2 serán las 3. Una pequeña modificación que se repite cada primavera y que, aunque solo dura unos segundos en el reloj, cambia por completo el ritmo de ese fin de semana en toda España.