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Cita en la Fira de Barcelona

Alimentaria cierra sus puertas tras recibir a 109.600 visitantes, por encima del Mobile

Un 25% de los asistentes han sido profesionales internacionales, procedentes de 120 países distintos

Alimentaria 2026, en directo: horario, entradas, novedades y última hora de la feria en Barcelona junto a Hostelco

Un cocinero prepara una paella en el salón Alimentaria de Barcelona, este lunes.

Un cocinero prepara una paella en el salón Alimentaria de Barcelona, este lunes. / Jordi Otix

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
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La quincuagésima edición del salón Alimentaria-Hostelco, que este jueves cierra sus puertas tras cuatro días de actividades en el recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona, ha superado la marca de los 109.600 visitantes, 2.600 más que en 2024, cuando se celebró la anterior edición. Un 25% de los asistentes han sido profesionales internacionales, procedentes de 120 países distintos, sobre todo de Estados Unidos, América Latina y Europa. Este registro lo convierte, además, en el salón con más afluencia de público de los que organiza la entidad ferial, por encima del Mobile World Congress celebrado el pasado febrero, que se quedó en 105.000 visitantes, si bien es cierto que Alimentaria se celebra cada dos años y el MWC es anual.

Los siete pabellones que ha ocupado el certamen (unos 100.000 metros cuadrados de superficie, en total) han estado a rebosar desde el primer día, especialmente los dedicados a las comunidades autónomas, el pabellón de la alimentación generalista, bautizado como Grocery Hall, y el de las carnes. En todos ellos, se ha vuelto a repetir este año el ir y venir de personas cargadas con enormes bolsas de repletas de género. "Es brutal, es algo imposible de visitar en un solo día", exclamaba por ejemplo Aarón, estudiante de diseño gráfico, que visitó el recinto el miércoles con su instituto. "Para mí, es demasiado zoco, tantas aglomeraciones, tanta gente cogiendo cosas porque salen gratis", objetaba, por su parte Sofía, ejecutiva de mediana edad. Este jueves, ya entre despedidas, la afluencia ha sido ya algo más tranquila.

Datos de récord

Alimentaria-Hostelco 2026 ha contado con la presencia con 3.300 empresas expositoras, de las que 1.200 han sido internacionales, llegadas de 70 países distintos, y ha sido sede de tres congresos -uno internacional sobre los sistemas globales de producción de alimentos, otro sobre la alimentación halal y uno más sobre restauración colectiva. Ha acogido también más de 350 actividades, además de generar un impacto de 180 millones de euros para la ciudad, según las estimaciones de la organización.

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El salón ha reunido, además, tanto a grandes corporaciones como a pymes y empresas familiares de toda España. Algunas de ellas, han estado presentes en la feria durante sus 50 años de historia, como bonÀrea, Coca-Cola, Dani, Danone, Damm, Elgorriaga, Helios, Idilia Foods, Lacasa, Nestlé, Noel, Santiveri o Ybarra. También ha habido representación de todas las comunidades autónomas españolas y un buen número de denominaciones de origen.

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