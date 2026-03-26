Alimentaria 2026, en directo: horario, entradas, novedades y última hora de la feria en Barcelona junto a Hostelco

BonÀrea: "Crisis como la peste porcina nos demuestran que hay que tener las granjas limpias como la cocina de casa"

En un momento en el que se han juntado en España hasta cuatro crisis sanitarias ganaderas de modo prácticamente simultáneo, empezando por la gripe aviar y la dermatosis nodular contagiosa y siguiendo por las más recientes peste porcina africana y la llegada del virus de Newcastle, la industria alimentaria habla ya de pérdidas millonarias y de la necesidad de adoptar medidas contundentes para elevar los niveles de bioseguridad. "Hemos de ser conscientes de que la situación ha cambiado y de que estos problemas van a ser cada vez más habituales, lo que nos obliga a asegurarnos más que nunca de que las granjas sean como las cocinas de nuestras casas, donde la limpieza ha de ser extrema".

La frase la ha pronunciado este miércoles el consejero delegado del grupo bonÀrea, Ramon Alsina, en el marco de una mesa redonda sobre sanidad animal organizada dentro del salón Alimentaria Hostelco, que se celebra en la Fira de Barcelona hasta este jueves. Junto a Alsina, otro grande del sector cárnico, la compañía leridana Vall Companys, cuyo director general de la división avícola, Josep Solé, ha coincidido con que este es ya un asunto clave. "Hace unos años, los temas sobre enfermedades animales eran cosa de los técnicos y los veterinarios, ahora ha pasado a ser una variable más de nuestro negocio", ha indicado Solé, que gestiona una producción anual que ronda los 78 millones de pollos.

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