En Directo
Industria alimentaria
Alimentaria 2026, en directo: horario, entradas, novedades y última hora de la feria en Barcelona junto a Hostelco
Toni Llorens, presidente de Alimentaria: "Tenemos una superferia, pero hay que aspirar a que Barcelona sea la capital mundial de la alimentación"
El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha reivindicado los 50 años del salón y su capacidad de adaptación al sector durante la presentación de la nueva edición de Alimentaria, organizado por Alimentaria Exhibitions, que se celebra desde este lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo en el recinto Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.
El certamen espera recibir a más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % internacionales, y pretende ser una plataforma impulsora de negocios, internacionalización y "networking"
A continuación iremos incorporando a un hilo informativo todas las novedades y noticias de última hora relacionadas con la feria.
Empieza el concurso 'Te Matcha Monin'
El grupo Monin impulsa Matcharista, un concepto inédito en el panorama barista español: "el primer campeonato en el que el Té Matcha se convierte en ingrediente protagonista, fusionándose con el café, la creatividad líquida y la excelencia en el servicio".
Alimentaria 2026
Concurso Cocinero y Camarero del Año
Empieza el Concurso Cocinero y Camarero del Año, una competición profesional de referencia en España que reconoce la excelencia en cocina y sala.
Tras un proceso selectivo previo y una gran final en directo a las 17 horas, el objetivo es poner en valor el talento, la técnica, la creatividad, la gestión del tiempo y la capacidad de trabajo bajo presión de los mejores profesionales del sector gastronómico.
Cierre de Alimentaria
La Feria Alimentaria 2026 cierra sus puertas tras cuatro días en los que la panadería y la pastelería han mostrado que no escapan a las tendencias marcadas por los jóvenes, pero sin dejar atrás ingredientes y elaboraciones clásicas.
María Jesús Ibáñez
BonÀrea: "Crisis como la peste porcina nos demuestran que hay que tener las granjas limpias como la cocina de casa"
En un momento en el que se han juntado en España hasta cuatro crisis sanitarias ganaderas de modo prácticamente simultáneo, empezando por la gripe aviar y la dermatosis nodular contagiosa y siguiendo por las más recientes peste porcina africana y la llegada del virus de Newcastle, la industria alimentaria habla ya de pérdidas millonarias y de la necesidad de adoptar medidas contundentes para elevar los niveles de bioseguridad. "Hemos de ser conscientes de que la situación ha cambiado y de que estos problemas van a ser cada vez más habituales, lo que nos obliga a asegurarnos más que nunca de que las granjas sean como las cocinas de nuestras casas, donde la limpieza ha de ser extrema".
La frase la ha pronunciado este miércoles el consejero delegado del grupo bonÀrea, Ramon Alsina, en el marco de una mesa redonda sobre sanidad animal organizada dentro del salón Alimentaria Hostelco, que se celebra en la Fira de Barcelona hasta este jueves. Junto a Alsina, otro grande del sector cárnico, la compañía leridana Vall Companys, cuyo director general de la división avícola, Josep Solé, ha coincidido con que este es ya un asunto clave. "Hace unos años, los temas sobre enfermedades animales eran cosa de los técnicos y los veterinarios, ahora ha pasado a ser una variable más de nuestro negocio", ha indicado Solé, que gestiona una producción anual que ronda los 78 millones de pollos.
La Fundación Bit impulsa la innovación agroalimentaria en Alimentaria con empresas y fondos europeos
La Fundación Bit ha reunido en Alimentaria 2026 a más de 40 empresas del sector para explorar oportunidades de financiación europea, fomentar la innovación y tejer alianzas. El encuentro, enmarcado en el proyecto Cesam, ha puesto el foco en la sostenibilidad, la economía circular y el papel creciente de la inteligencia artificial, además de propiciar contactos empresariales y visitas a centros tecnológicos como Eurecat. La entidad también ha participado en los Open Innovation Challenges de la feria, con decenas de reuniones centradas en retos como el reciclaje del agua, los envases sostenibles y la reducción de residuos.
El consumo de kéfir se dispara un 71% en España y roza los 145 millones
El kéfir gana terreno en España y ya está presente en casi cuatro de cada diez hogares, con un mercado que alcanza los 145 millones de euros en 2025, según datos de IRI y Kantar difundidos por Activia. El auge también se ha reflejado en Alimentaria, donde este producto ha ganado protagonismo en la categoría de lácteos, impulsado por el interés en alimentos fermentados y saludables. Expertos destacan sus beneficios para la microbiota, aunque alertan de carencias en el etiquetado: hasta el 80% de los kéfires no menciona la presencia de levaduras, un elemento clave para su autenticidad.
La innovación alimentaria se reinventa en Alimentaria con foco en salud y sostenibilidad
La innovación en el sector alimentario se consolida como un eje clave en Alimentaria, donde expertos y empresas coinciden en que el consumidor marca el rumbo hacia productos más saludables, sostenibles y adaptados a nuevos hábitos. Proyectos europeos, nuevos ingredientes funcionales y avances en ‘packaging’ centran el debate, junto a un mercado donde solo triunfan dos de cada cien innovaciones. La feria también deja ejemplos concretos —desde snacks de bagazo cervecero hasta patatas con chocolate— que reflejan cómo la industria busca diferenciarse sin perder de vista la demanda real.
La DOP Estepa logra el Oro de la CIPE China en Alimentaria Barcelona
La Denominación de Origen Protegida Estepa ha sido reconocida con el ‘Galardón de Oro’ de la CIPE China por la calidad de su aceite de oliva virgen extra, en un acto celebrado en Alimentaria Barcelona. El premio refuerza la proyección internacional del producto y su posicionamiento en el mercado asiático, donde los sellos europeos de calidad ganan peso. La DOP ha aprovechado la feria como escaparate global para promocionar sus aceites y consolidar su presencia en un entorno de alta competitividad.
Los Horeca Awards 2026 premian la innovación y la inclusión en la hostelería
Los Horeca Awards 2026, organizados en el marco de Alimentaria+Hostelco en Fira de Barcelona, han reconocido once proyectos y profesionales que reflejan la evolución del sector hacia modelos más eficientes, sostenibles y creativos. Entre los premiados figuran iniciativas como los platos texturizados de Eudec Food para personas con disfagia o propuestas de restauración y tecnología gastronómica, junto a reconocimientos a trayectorias como la de Jordi Butrón y al mejor pan, que ha recaído en Iker Oroz.
La Generalitat prevé nuevas exigencias a Bruselas si se alarga la guerra
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha advertido desde Alimentaria+Hostelco, en Fira de Barcelona, que Catalunya podría plantear nuevas demandas a la UE si persisten el conflicto en Oriente Medio y el alza de costes. El Govern ya ha pedido activar el fondo de la PAC y bonificar fertilizantes, mientras despliega un paquete de 400 millones y apuesta por diversificar mercados y reforzar la internacionalización. Ordeig ha celebrado además una edición “de récord” de Alimentaria+Hostelco, con más de 220 empresas catalanas, y ha reivindicado el peso exportador del sector, que alcanzó los 17.000 millones en 2025 pese al contexto geopolítico.
- La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
- Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
- La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera de Traumatología Vall d'Hebron y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida
- Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
- “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
- El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
- Audiencias TV ayer | Telecinco consigue asentar sus concursos y firma máximos históricos con '¡Allá tú!' y 'El precio justo