El aeropuerto de Girona volverá a tener vuelos con destino a esta isla de Baleares

El aeropuerto de Girona-Costa Brava recuperará este verano la conexión con algunos destinos españoles en los que había dejado de operar.

Entre ellos, retoma un trayecto que no se realizaba desde el 2015, un anuncio que se ha presentado con el objetivo de mejorar la conectividad desde la provincia gerundense y de atraer a otras aerolíneas a su aeropuerto.

A partir de este verano, pues, el aeropuerto de Girona-Costa Brava recuperará la conexión con Palma de Mallorca a través de la aerolínea Air Nostrum, que opera con Iberia vuelos regionales.

Conexión incluida

El nuevo recorrido conecta el norte de Catalunya con las Illes Balears con una apuesta muy atractiva: por el precio de un trayecto a Mallorca, podrás viajar gratis a Ibiza y Menorca.

La nueva ruta la ha presentado este miércoles en la Diputación de Girona su presidente, Miquel Noguer, el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, el presidente de la Cámara de Girona, Jaume Fàbrega, y el director comercial de Air Nostrum Juan Corral, informa Europa Press.

La aerolínea tiene previsto volar los jueves del 2 al 18 de julio y, a partir del domingo 19, empezar a volar también los domingos, lo que favorecerá los viajes al archipiélago balear el fin de semana.

Horarios

Los jueves, los vuelos saldrán de Mallorca a las 9.45 horas y de Girona a las 11.45 horas. Mientras que los domingos, la salida desde el aeropuerto de Son Sant Joan será a las 12.30 horas, y desde la terminal gerundense a las 14.30 horas.

En total, está previsto que se operen 32 vuelos entre el 2 de julio y el 30 de agosto. Y como cada avión tendrá una capacidad de hasta 72 pasajeros, en total, se ofertarán unos 2.304 asientos, según datos facilitados por la propia aerolínea.

Menos de 50 euros por trayecto

Los billetes, que está previsto que se pongan a la venta este jueves, costarán a partir de 49 euros por trayecto siempre que se compre un viaje de ida y vuelta.

Igual que en otras rutas de la compañía, incluyen la conexión desde Palma de Mallorca con Ibiza y Menorca bajo el mismo precio.

Se podría mantener la ruta

A largo plazo, si consideran que la oferta de estos vuelos es suficiente, cabe la posibilidad de extender los trayectos más allá de los meses de verano, según asegura Noguer: "Si esta ruta funciona, y estoy convencido de que así será, la intención es que continúe más allá de estos meses de verano. Desde hace tiempo, venimos trabajando para mejorar la conectividad de Girona, aumentar el número de pasajeros, especialmente en temporada baja. La presentación de hoy [por el día 25] confirma que estamos avanzando y que vamos por el buen camino".