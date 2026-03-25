El sector eléctrico alerta de que la IA está llevando al límite la infraestructura energética

Electrificar la economía, al máximo, para ganar soberanía energética y estabilidad. Esa es, según el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, la dirección que deben tomar los países europeos. “Se está produciendo un aumento estructural de la demanda eléctrica, pero la falta de infraestructuras puede convertirse en un cuello de botella crítico para el crecimiento económico y la seguridad energética, tanto en Europa como en Estados Unidos”, alertó.

Su intervención tuvo lugar en el panel “The Power Convergence: Bridging the Gap Between AI Demand and Grid Capacity”, un título que refleja la paradoja de esta nueva era: el desarrollo de la inteligencia artificial —motor de la innovación— está empezando a tensar los límites de las infraestructuras eléctricas que la hacen posible. En este coloquio participaron también el consejero delegado del suministrador de equipos GE Vernova, Scott Strazik, y el vicepresidente de Industrias de Amazon Web Services (AWS), Uwem Ukpong.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en su participación en CERAWeek / Cedida

El encuentro se celebró en el marco de la conferencia energética mundial CERAWeek 2026, organizada por S&P Global en Houston (Texas, Estados Unidos). Este foro, considerado el “Davos de la energía”, reunió a más de 10.000 asistentes procedentes de 80 países, incluyendo líderes gubernamentales, empresarios y expertos del sector para debatir sobre la transición energética, las tensiones geopolíticas y el impacto del desarrollo tecnológico en la demanda eléctrica. Entre las personalidades asistentes figuran también la opositora venezolana Corina Machado y responsables de políticas energéticas de la OPEP y de la Unión Europea.

El pulso eléctrico de la IA

Desde el sector se alertó de que la demanda eléctrica impulsada por la inteligencia artificial está creciendo más rápido que la capacidad instalada de generación y transmisión. La expansión de centros de datos de alta densidad, orientados a cargas de cómputo intensivo, está redefiniendo el concepto tradicional de carga base y aumentando la presión sobre las redes eléctricas en países como Estados Unidos, Irlanda o España.

En este contexto, los ponentes subrayaron la urgencia de fomentar inversiones significativas en redes de transporte y distribución, así como en nueva capacidad de generación, con el fin de absorber el incremento de la demanda garantizando la seguridad del suministro, la autonomía energética y la competitividad industrial.

Para alinear estrategias y mensajes, Galán mantuvo encuentros bilaterales con los secretarios de Energía e Interior de Estados Unidos, Chris Wright y Doug Burgum, así como con la directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jørgensen, y la ministra de Energía de Alemania, Katherina Reiche.

El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una visita a las instalaciones de Iberdrola en 2022 (Archivo). / EPC

Estados Unidos, un mercado al alza para Iberdrola

Los contactos con las autoridades estadounidenses son especialmente relevantes para Iberdrola, que este mes de marzo ha alcanzado 11.000 megavatios (MW) de capacidad instalada en Estados Unidos, donde opera cerca de un centenar de plantas de generación en 25 estados a través de su filial Avangrid. Esa capacidad supera la potencia instalada total de nueve de los 27 países de la Unión Europea y permite atender la demanda anual de unos siete millones de estadounidenses, según datos de la empresa.

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Con estas cifras, Iberdrola consolida su posición como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil —con una valoración superior a 130.000 millones de euros— y con presencia decisiva en ambos lados del Atlántico. En 2025, el grupo registró un beneficio neto de 6.285 millones de euros, un 12% más que el año anterior, en un ejercicio récord en el que destinó 14.460 millones de euros a inversiones, principalmente a proyectos de redes inteligentes, energías renovables y almacenamiento.