Así puedes pedir la devolución de la tasa de basuras, según la OCU (y cuándo hacerlo)

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Madrid sobre la tasa de gestión de residuos, muchos ciudadanos podrían salir beneficiados y recuperar su dinero. En este caso, los magistrados señalan que la institución pública ocultó anexos esenciales del informe técnico‑económico que justificaba la cuantía de la tasa.

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid se habría visto involucrado en una vulneración del derecho de participación ciudadana, al omitir puntos clave del estudio metodológico que ayudaban a entender la relación entre la generación de residuos y la carga tributaria. Sin embargo, el Ayuntamiento todavía tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación.

La OCU se pronuncia sobre el tema

En vista de la situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja esperar hasta que se resuelva este asunto por completo y que la sentencia sea firme. A partir de entonces, los usuarios deberían comenzar a pedir la devolución de la tasa de basuras.

Según la asociación de consumidores, la devolución de la tasa dependerá del estado de cada expediente (si fue recurrido, si es firme, etc.) y de qué manera se aplique la sentencia. Lo importante es tener en cuenta que la anulación de esta ordenanza no implica una devolución asegurada del dinero.

Cómo podemos actuar en cada caso

A nivel general, los ciudadanos que hayan pagado la tasa de basuras y reclamado en la fecha y forma correspondientes, no deberían tener inconvenientes a la hora de recibir su dinero. Aun así, la OCU se ha encargado de señalar ciertas situaciones que pueden afectarnos y de qué manera podemos actuar en cada una de ellas:

El ciudadano ha presentado recurso pero no ha recibido respuesta : En esta situación, se podrá solicitar la resolución expresa y la devolución con intereses . Y en caso de negativa, siempre se puede interponer una reclamación ante el Tribunal Económico Municipal del Ayuntamiento de Madrid

: En esta situación, se podrá . Y en caso de negativa, siempre se puede ante el Tribunal Económico Municipal del Ayuntamiento de Madrid Se presentó un recurso contra la tasa y ha sido desestimado : Esta situación implica que ya existe una resolución en contra del afectado y no se puede reabrir, aunque siempre se puede presentar una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Municipal del Ayuntamiento de Madrid. La única otra alternativa para el ciudadano sería recurrir a su derecho de solicitar una revisión de oficio

: Esta situación implica que ya existe una resolución en contra del afectado y no se puede reabrir, aunque siempre se puede ante el Tribunal Económico Municipal del Ayuntamiento de Madrid. La única otra alternativa para el ciudadano sería recurrir a su derecho de solicitar una El afectado no llegó a recurrir la tasa de basuras: En este caso no existe un expediente abierto, por lo que se debe esperar a que la nulidad de la ordenanza sea oficial. Aun así, esto no implica una devolución automática del dinero. El Ayuntamiento podría decidir crear un procedimiento para devolver el dinero (aunque no es muy probable). Por ello, la única opción para el ciudadano sería recurrir a los mecanismos legales de revisión

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En todo caso, la organización de consumidores anima al Ayuntamiento de Madrid a acordar una devolución efectiva del dinero a los contribuyentes que hayan sido afectados por la anulación. De este modo, se deberán aplicar procedimientos rápidos que eviten cargas innecesarias para los habitantes de la ciudad.