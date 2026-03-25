El nuevo barrio madrileño de Retamar de la Huerta arranca su primera subasta de suelo

La junta de compensación de Retamar de la Huerta, organismo encargado de la urbanización de los terrenos de este desarrollo urbanístico en el suroeste de Madrid, entre Alcorcón y Boadilla del Monte, ha puesto el cartel de 'se vende' a parte de sus parcelas. La entidad ha organizado su primera subasta, con el objetivo de desprenderse de 17 suelos con capacidad para levantar unas 130 viviendas, una parte de ellas de carácter protegido.

Según confirman desde la junta de compensación, se subastarán parcelas residenciales con distintas tipologías edificatorias, que permiten desarrollar desde chalés hasta promociones en bloque abierto con un mayor número de viviendas. En concreto, hay dos suelos de vivienda protegida (VPPB), con capacidad para levantar 20 y 27 pisos, respectivamente, que en conjunto suman 4.630 metros cuadrados de edificabilidad.

Los quince suelos restantes a la venta en el nuevo barrio del sur de Madrid son para vivienda unifamiliar. Por un lado, hay ocho terrenos para chalés individuales de 185 metros cuadrados cada uno, mientras que los otros siete son para adosados o pareados, un total de 75 viviendas de esta última tipología. En total, salen al mercado suelos para vivienda unifamiliar que suman una edificabilidad de 11.596 metros cuadrados.

El proceso de venta ya ha arrancado y admitirá ofertas hasta el próximo 1 de junio. La subasta no se ha articulado en lotes prefijados, sino que los interesados podrán concurrir libremente a las parcelas que el oferente quiera. Aunque no hay un precio de salida para los activos, el organismo vendedor espera recibir por todas las desinversiones un total de 20 millones de euros, confirman desde la junta.

Este importe arroja un precio de repercusión de 1.232 euros por metro cuadrado edificable, un importe muy conservador, dado que el precio del suelo de vivienda protegida de precio básico (VPPB) ronda los 800 o 900 euros por metro cuadrado, pero el de la vivienda unifamiliar es muy superior a esta cuantía. Será la junta en última instancia la que valorará si vende o no cada uno de los activos en función de las ofertas que reciba.

Obras de urbanización en marcha

En total, está prevista la construcción en Retamar de la Huerta de más de 3.500 viviendas, de las cuales 1.123 tendrán el carácter de protegido. El Ayuntamiento de Alcorcón es uno de los grandes propietarios de suelo: en total podrá poner en carga más de 1.309 pisos, donde espera contar con el apoyo de Casa 47, entidad dependiente del Ministerio de Vivienda, tal y como avanzó en primicia este periódico. El ámbito tiene en marcha ya sus obras de urbanización, que arrancaron el pasado mes de noviembre, después de que se diese el visto bueno al Plan Especial de Infraestructuras, uno de los hitos necesarios. Entre las promotoras presentes en el ámbito destacan Aedas Homes —ahora controlada por Neinor Homes—, Culmia, Realia o la catalana La Llave de Oro.

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Darío Rivera, presidente de la Junta de Compensación Retamar de la Huerta, reconoce que el interés desde el lanzamiento del proceso ha sido "muy elevado". "La oferta incluye tipologías de parcelas muy diversas, desde parcelas destinadas a vivienda unifamiliar aislada orientadas a autopromoción, hasta dos parcelas colectivas de VPPB con capacidad conjunta para cerca de 50 viviendas, especialmente adecuadas para el desarrollo de cooperativas. Asimismo, también encontramos parcelas destinadas a promociones de tamaño medio de vivienda de baja densidad en comunidad, lo que amplía las oportunidades para aquellos promotores interesados en el desarrollo", comenta.