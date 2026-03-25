El nuevo cambio en las tiendas de Nueva York que te afecta: no solo tarjeta o móvil

El creciente uso de métodos de pago como las tarjetas de crédito o las transferencias bancarias ha hecho que el uso del efectivo disminuya y pueda considerarse una forma anticuada de pago.

Sin embargo, en Nueva York han querido romper una lanza a favor del efectivo como forma de pago y han dictado una ley para permitir que sea aceptado de forma obligatoria en cualquier comercio o tienda.

Según ha publicado la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, actual Fiscal General de Nueva York, ha emitido este pasado día 20 una alerta para recordar a los consumidores de todo el estado de Nueva York que las tiendas ahora deben permitir a los clientes pagar en efectivo.

Propósito del proyecto de ley

Según el Proyecto de Ley del Senado S4153A, es ilegal que "una tienda de alimentos o establecimiento minorista" de Nueva York se niegue a aceptar pagos en efectivo por bienes o servicios. Según asegura el Senado del Estado de Nueva York, "el propósito del proyecto de ley es prevenir la discriminación contra aquellos que carecen de estabilidad financiera y necesitan pagar en efectivo porque no tienen acceso a tarjetas de crédito ni a una cuenta corriente".

Letitia James ha declarado que "los neoyorquinos tienen derecho a recibir servicios sin importar cómo elijan pagar”. Además, ha querido aclarar que “los negocios no pueden negar a los neoyorquinos el acceso a productos básicos como alimentos y ropa al negarse a aceptar efectivo o al cobrarles más por pagar en efectivo. No dudaré en hacer cumplir esta ley para proteger a los consumidores en todo el estado”.

Multas por incumplimiento

Los negocios que decidan incumplir esta nueva normativa se expondrán a multas civiles máximas de 1.000 dólares (algo más de 860 euros) por la primera infracción y de 1.500 dólares (casi 1.300 euros) por cada infracción posterior. Esto implica que no pueden exigir a los consumidores que paguen con tarjeta de crédito ni que utilicen ningún otro método de pago electrónico si desean pagar en efectivo.

Esta ley incluye algunas excepciones para que los negocios también puedan, en cierto modo, estar protegidos. Para empezar, las tiendas no están obligadas a aceptar billetes de denominaciones superiores a 20 dólares. Además, no están obligadas a aceptar efectivo por pedidos realizados a través del teléfono, correo o internet.

Excepciones para no aceptar efectivo

La nueva ley tampoco se aplica si una tienda ofrece en sus instalaciones un dispositivo para convertir efectivo en una tarjeta prepago. Sin embargo, la tienda jamás puede cobrar ninguna comisión por esa transacción ni exigir que la tarjeta prepago se cargue con un saldo mínimo superior a un dólar.

En definitiva, el Senado de Nueva York ha querido ayudar a mucha gente que solo puede optar a pagar con efectivo y que, en cierto modo, puede ser su única forma de adquirir algún alimento o bien de primera necesidad. Aun así, también ha tenido en cuenta los negocios, dándoles facilidades para poder adaptarse a la nueva normativa.