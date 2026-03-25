Mozilla invierte en la herramienta catalana de simulación de despliegues de IA en las empresas

Todo empezó con una pequeña obsesión. Jorge Palomar, por aquel entonces parte del equipo de ciencia de datos e inteligencia artificial (IA) de Amazon en Luxemburgo, se dedicaba a explotar todo dato disponible para lograr que aquellos almacenes del comercio electrónico gestionados por terceros, funcionaran al mismo nivel de eficiencia que los propios. Se fijaba hasta en el más mínimo detalle, fascinado con las posibilidades de la tecnología, pero algo desmotivado por la poca innovación que requería su trabajo.

Y entonces se empezó a hablar académicamente de lo que hoy hacen ChatGPT y similares. Y entonces Palomar se comenzó a obsesionar –en sus propias palabras– con encontrar el máximo potencial de esta tecnología.

Con ese objetivo en mente terminó en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), donde se dedicó a entrenar modelos que sí o sí tuvieran un impacto importante en la industria junto a su compañero Baybars Külebi. Ambos son hoy cofundadores de Galtea, una empresa que tiene entre manos una herramienta de simulación de despliegues de soluciones de IA que acaba de recibir el apoyo del fondo de inversión alemán 42CAP y de la conocida compañía de internet estadounidense Mozilla.

El equipo detrás de Galtea / Galtea

En total, esta 'spin-off' del BSC ha recibido 3,2 millones de dólares (unos 2,7 millones de euros al cambio actual) de ambas firmas y de otras que ya habían invertido previamente en la compañía como JME Ventures, Masia y Abac Nest Ventures. El dinero se destinará a "ampliar sus capacidades comerciales y de ingeniería, con el objetivo final de permitir que todos los desarrolladores de IA del mundo accedan a pruebas de IA rápidas y rigurosas", precisa la 'startup' en un comunicado.

Qué hace Galtea

Lo que ofrece Galtea es una plataforma capaz de simular como irá un despliegue tecnológico en una compañía, pensando especialmente en sectores regulados, que son los que suelen tener las mayores complicaciones en este sentido.

Palomar pone como ejemplo una multinacional que quiera digitalizar su servicio de atención telefónica al cliente y que sepa, al pasar antes por su plataforma, qué es lo que ocurrirá cuando 10.000 usuarios interactúen a la vez con el sistema, cuando un cliente necesite una cosa tan concreta como informarse sobre determinada comisión o donde fallará potencialmente esa transformación. Posteriormente, juegan también a ofrecer monitorización del despliegue, una vez sea el definitivo.

La visión de los nuevos inversores

Así han seducido a clientes como Telefónica o Abanca, además de a varias 'startups'. El plan que contempla la empresa es estar facturando más de 1 millón de euros este año y "demostrar que esto es un modelo escalable y que puede dar servicio no solo a un conjunto, sino que se puede hacer con un sistema reproducible y escalable", sostiene Palomar, que dirige, como consejero delegado, a un equipo de 12 personas, el doble que hace un año.

"A medida que las empresas se apresuran a implementar IA generativa, la brecha entre lo que los modelos pueden hacer y lo que las empresas pueden confiar en que harán, se amplía rápidamente", detecta el socio de 42CAP, Julian von Fischer. Galtea –prosigue– "ha creado la capa de garantía de calidad que faltaba, basada en la investigación de primer nivel del BSC, y ya lo están demostrando con clientes en entornos de alto riesgo".

"Al volverse los sistemas de IA cada vez más autónomos, la principal limitación reside en demostrar su fiabilidad en el mundo real", coincide el socio director de Mozilla Ventures, brazo inversor de Mozzila, Mohamed Nanabhay. "Galtea está creando la capa de evaluación que brinda a los desarrolladores la confianza necesaria para implementar agentes de IA y escalarlos", concluye.