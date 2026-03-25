La IA dificulta el acceso al primer empleo: las vacantes de programador júnior caen un 41% en InfoJobs

La inteligencia artificial (IA) ya está complicando el acceso a un primer empleo entre las profesiones más tecnológicas. Parte de las tareas más básicas, repetitivas y que requieren menos habilidad las están sustituyendo algunas empresas por un ‘chatbot’ o un algoritmo, que no cobra, no coge vacaciones ni se pone enfermo. Ese efecto desplazamiento está contribuyendo, entre otros factores, a que en portales de empleo esté disminuyendo el número de ofertas laborales que no requieren experiencia entre programadores o personal de información y telecomunicaciones. En Infojobs, según los datos presentados este miércoles, este tipo de vacantes publicadas ha caído un 42% durante el último año.

“Es un fenómeno incipiente y que cohabita con otras causas. Pero en un entorno de incertidumbre y a la espera del ajuste entre expectativas de lo que puede llegar a generar la IA y la realidad, los jóvenes son ese daño colateral”, ha explicado la portavoz de Infojobs, Mónica Pérez. No son los únicos que han señalado en dicha dirección. A finales de 2025, la Cambra de Comerç y la Diputación de Barcelona presentaron un estudio que cuantificaba en unos 3.000 los empleos que se habían perdido en el sector de las oficinas y despachos durante el último año y medio debido a, entre otros, ese efecto sustitución de la IA.

Desde Infojobs lo ven como una tendencia al alza, que no está teniendo, por el momento, un impacto transversal, si bien sí cada vez se nota en más ofertas de trabajo. Por ejemplo, han detectado que entre los profesionales del marketing no está reduciendo el número de vacantes, pero sí provoca que las empresas que les quieren contratar demanden competencias para saber manejar la IA.

Son los séniors del futuro, las compañías verán que no pueden ahorrarse a los juniors Anna Ginès — Profesora de Esade

Sin embargo, la profesora de Esade, Anna Ginès, ha manifestado sus reticencias sobre el potencial sustitutorio de estas nuevoas tecnologías y ha advertido a las compañías de las consecuencias de solo mirar al ahorro inmediato que les supondrá no contratar a un junior y tirar de algoritmo. "Son los séniors del futuro. Llegará un momento en el que las compañías verán que no pueden ahorrarse a los juniors. Hay que recordar que la diversidad generacional enriquece a los equipos y hace a las empresas más ágiles y productivas”, ha explicado.

56 candidatos por vacante

Infojobs es una de las principales vías de acceso a un empleo en España. Durante 2025, la plataforma registró un total de 2,4 millones de vacantes registradas, un 1% más que el año pasado, 4,2 millones de candidatos apuntados a al menos una oferta, 5% más que en el último año, y unas 60.000 empresas participantes.

En la plataforma cohabitan distintos perfiles. Algunos que aplican tácticas propias de la pesca de arrastre y que se apuntan a múltiples ofertas, por más que en muchas tengan escasas opciones; frente a otro perfil más afinado y que donde postula tiene altos porcentajes de encajar. El primer perfil condiciona bastante la estadística ofrecida por Infojobs en su informe, ya que la media de inscritos promedio por vacante ascendió a 56 candidatos por empleo.

Pese a que la mitad de las empresas afirma tener problemas para cubrir vacantes, por cada empleo ofertado postulan 56 candidatos

“Hay mucha competencia y los candidatos se ven obligados a diferenciarse”, explican desde Infojobs. No obstante, esa proliferación de demandantes de empleo cohabita con una sensación extendida entre las empresas de que les cuesta encontrar al candidato ideal. Según los datos de la plataforma, el 54% de las compañías afirma tener problemas para encontrar el personal debidamente cualificado.

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Esa alta competencia afecta a las remuneraciones que acaban ofreciendo las empresas. El salario promedio ofertado en 2025 fue de 27.336 euros brutos al año (2.278 euros brutos al mes, en 12 pagas), solo un 1% superior al registrado en 2024. Dicho incremento fue tres veces inferior a lo que subió el IPC y se quedó muy por debajo de los incrementos pactados por convenio colectivo o los registrados por otros indicadores como el INE o CaixaBank Research, entre otros. Es decir, los primeros empleos o una parte importante de las personas que buscan saltar de un empleo a otro no están viendo mejoradas sus condiciones salariales, sino al contrario, se están empobreciendo en términos reales.