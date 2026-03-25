Conflicto laboral
La huelga en los centros logísticos de Cruzcampo amenaza el suministro de cerveza en Sevilla en Semana Santa
CCOO convoca paros de 48 horas en la plantilla de DHL en las instalaciones de Heineken en Mairena del Alcor y Dos Hermanas por "18 años de estancamiento salarial"
El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha convocado una huelga de 48 horas este jueves y viernes entre la plantilla de DHL en los centros logísticos de la factoría Heineken (Cruzcampo) en Mairena del Alcor y en Dos Hermanas, en protesta por "18 años de estancamiento salarial".
Según ha informado en un comunicado, hace casi dos décadas que los trabajadores tienen un bloqueo salarial, en el que la empresa se ha limitado a aplicar las subidas mínimas del convenio provincial, "sin realizar mejoras propias que reconozcan la especialización y el esfuerzo de la plantilla".
"No podemos seguir aceptando la precariedad y los pactos individuales como norma de funcionamiento y, por eso, es necesaria esta huelga", ha asegurado CCOO.
Además de subidas salariales, la plantilla de DHL Supply Chain ha reclamado un acuerdo colectivo que "ponga fin a la arbitrariedad y garantice derechos fundamentales en cuatro áreas clave".
Reivindicaciones de la plantilla
Por un lado, el reconocimiento profesional mediante la regularización del plus de carretillero acorde a la categoría desempeñada y la igualdad en incentivos con la implementación de un sistema único y transparente para toda la plantilla, equiparándolo al de capataces y dirección.
Asimismo, ha demandado la compensación de turnos, creando un plus específico para el 'cuarto turno' y otros turnos rotatorios, y la conciliación familiar con la petición de garantizar al menos tres semanas de vacaciones en el periodo estival.
El sindicato también ha puesto el foco en la ilegalidad del cuarto turno al incumplir el descanso semanal estipulado por ley, al tiempo que reclama la compensación de festivos que coinciden con sábados o días de descanso, un derecho avalado por el Tribunal Supremo que la empresa está ignorando, ha denunciado.
CCOO ha hecho un llamamiento a la dirección de DHL para que abandone la opacidad en las tablas salariales y se siente a negociar de buena fe para evitar la paralización de la actividad logística en estos centros estratégicos.
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