Galicia, epicentro del colapso demográfico del rural en España junto con Asturias y León

La comunidad gallega se asoma al retrato más severo del declive poblacional del mundo rural en España. Un informe publicado por el Gobierno central sitúa al Noroeste peninsular en el "extremo" más crítico del país y coloca a Galicia dentro del foco principal de ese deterioro junto con Asturias y la provincia de León. Los números que avalan este diagnóstico son los que reflejan el saldo vegetativo, con la constante de que los fallecimientos superan ampliamente la cifra de nacimientos.

Tomando como referencia el año 2023, los autores del estudio ponen el acento en que entre Galicia, el Principado y León solo sumaron solo cuatro ayuntamientos en los que se registraron más nacimientos que defunciones, de los que tres pertenecen a la comunidad gallega (Ames, Oroso y Corcubión).

Frente a este "extremo", en el polo opuesto se encuentra Cataluña, en la que el saldo vegetativo fue positivo en 183 municipios, con la particularidad de que 127 de ellos son de carácter rural.

La dinámica regresiva en el mundo rural es común a buena parte de España, sobre todo a partir del inicio de este siglo, en la que solo en unos "pocos espacios" es compensada por la llegada de inmigrantes, según se recoge en el informe publicado en la revista científica Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales que edita el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En ese mapa, Galicia no aparece como una excepción, sino como una de las zonas donde el agotamiento demográfico resulta más visible. La mayor parte de los municipios españoles tienen saldos demográficos negativos en lo que va de siglo: 4.962 ayuntamientos, de un total de 8.132, han perdido 910.000 habitantes, lo que supone un 17,22% de los que tenían en 2001. Los que han crecido ha sido, fundamentalmente, por la llegada de inmigrantes.

Porque si solo se tiene en cuenta el saldo vegetativo —es decir, sin contar con la inmigración—, la fotografía es bien distinta. Solo 256 municipios urbanos y menos de 700 rurales lograron un balance natural positivo (más nacimientos que defunciones).

En esta radiografía, es donde el Noroeste peninsular sale peor parado, con los datos más preocupantes de España y un relevo generacional bastante comprometido.

Las vertientes sur y oriental de la península, junto con el área de influencia de Madrid, son las áreas en las que el mundo rural presenta un mayor dinamismo poblacional, pues ahí está la mayor parte de los 700 municipios con saldo vegetativo positivo debido "al empleo ofrecido, principalmente, en la agricultura intensiva y en la actividad turística, además de en algunas industrias y servicios".

Los autores del informe incluso llegan a plantear que la recuperación poblacional en la España rural es "imposible". Por el envejecimiento de los residentes, el éxodo de los jóvenes hacia áreas urbanas y la reducción de hombres y mujeres en edad de tener hijos.

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"Es evidente que el grado de envejecimiento de la población rural potencia la desestructuración demográfica y se suma al descenso de la natalidad y a la reducción de los jóvenes y, sobre todo, de los integrantes de la generación soporte, que es la cohorte de población de entre 30 y 49 años que lleva el peso del trabajo y de la reproducción familiar. La desestructuración demográfica y social en los municipios rurales del interior de España ha sido de tal intensidad que la generación soporte se ha quedado minimizada y, en consecuencia, el futuro de las áreas rurales se ve enormemente comprometido al carecer de ‘sucesión, de ‘renovación’, de adultos en edad de reproducir y trabajar", se recoge en el informe.