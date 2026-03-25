Florentino Pérez ganó 9,14 millones en 2025 como presidente de ACS, un 14,83% más que el año anterior

El presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, ganó 9,14 millones de euros por el desempeño de sus funciones en 2025. Así se desprende de la información remitida por la constructora española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ACS ha indicado que su CEO, Juan Santamaría, se embolsó 10,73 millones de euros. Ambos importes suponen un incremento respecto a 2024: un 32,87% en el caso de Santamaría y de un 14,83% en el caso de Pérez.

En cuanto al desglose de ambas retribuciones, el salario de Santamaría incluye 2,27 millones de euros en salario fijo, 5,45 millones en variables anuales y 2,27 millones de euros en variables a largo plazo, además de aportaciones a sistemas de ahorro.

Por otro lado, la retribución del también presidente del Real Madrid —del cual no percibe salario alguno— se compone de 2,51 millones de retribución fija y 6,19 millones de variable a corto plazo. El secretario general de ACS, José Luis del Valle Pérez, obtuvo una remuneración total de 5,24 millones de euros.

Un sólido desempeño en 2025

Tal y como recoge 'Europa Press', los esquemas de incentivos anuales a la cúpula de la compañía se basaron en un 80% en objetivos financieros, específicamente el resultado bruto de explotación (Ebitda) y el beneficio neto operativo, y en un 20% en métricas no financieras ligadas a la sostenibilidad y la seguridad laboral.

En su totalidad, el consejo de administración de ACS percibió una remuneración de 27,94 millones de euros durante el ejercicio 2025, lo que representa un incremento del 18% respecto a los 23,68 millones registrados el año anterior.

Lo cierto es que el desempeño de la acción de la constructora española en bolsa fue sorprendente. En 2025, la compañía se revalorizó un 73,68% en el Ibex 35, pasando de los 48,48 euros por título a principios de año a los 84,20 euros con los que cerró. Además, en lo que llevamos de 2026, el título ya ha experimentado un alza del 25%, cotizando actualmente por encima de los 107 euros.

Los resultados financieros fueron acorde con el desempeño bursátil. La constructora alcanzó una facturación global en 2025 de 49.848 millones de euros, un 19,7% más que en 2024, y un beneficio neto atribuible gracias a los extraordinarios de 950 millones de euros, cerca de un 15% superior. El 63% de las ventas de ACS fueron procedente de Estados Unidos y Canadá, un 18% de Australia y un 8% de España, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 3.070 millones de euros, un 25% superior.

Varios frentes en la junta

Volviendo a la actualidad del grupo, ACS ha convocado para el próximo 8 de mayo a su junta general de accionistas. En esta reunión tendrá lugar la aprobación, previsiblemente, de la reelección de Juan Santamaría como consejero ejecutivo y de María José García Beato como consejera independiente, junto con la fijación del número de miembros del consejo de administración. Entre otros puntos del orden del día destacan la aprobación de las cuentas, la gestión del consejo de administración y la votación del informe sobre remuneraciones de los consejeros.