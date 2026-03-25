El euríbor cede al 2,812% y modera su escalada, pero la media mensual todavía presiona a las hipotecas

El euríbor a 12 meses, principal referencia de las hipotecas variables en España, registró este 25 de marzo de 2026 un ligero descenso diario hasta el 2,812%, lo que suaviza la fuerte subida de la jornada anterior, cuando el indicador llegó a rozar el 3%. Sin embargo, el movimiento apenas altera el balance del mes: la media provisional de marzo se sitúa en el 2,497%, muy cerca del 2,5% y claramente por encima del nivel de febrero.

El ajuste diario introduce algo de calma en los mercados, pero no cambia la tendencia de fondo. Durante buena parte de marzo, el euríbor ha mostrado un comportamiento marcadamente alcista, en un contexto de elevada volatilidad financiera e incertidumbre macroeconómica.

Gráfico que muestra la evolución del euríbor a lo largo del tiempo.

“El euríbor sigue lanzando un mensaje muy claro: el escenario de bajadas rápidas de tipos se ha enfriado de forma significativa”, explica Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, plataforma digital y comparadora española. “La ligera caída no supone un giro, sino un ajuste dentro de un movimiento alcista que ya se refleja en la media mensual”, continúa.

Expectativas de tipos más altos durante más tiempo

Detrás de esta evolución está el cambio en las previsiones del mercado sobre la política monetaria. La tensión geopolítica en Oriente Medio y el encarecimiento de la energía han reactivado el riesgo inflacionista, alterando el calendario esperado de recortes de tipos.

El mercado ya asume que los tipos seguirán altos durante más tiempo del previsto hace solo unos meses Pablo Vega — Experto en finanzas de Roams

En su última reunión, el Banco Central Europeo optó por mantener los tipos de interés, pero endureció su mensaje al advertir de más inflación y menor crecimiento de lo previsto. Ese tono ha reforzado la percepción de que el precio del dinero se mantendrá en niveles elevados durante más tiempo.

Impacto directo en las familias

El efecto comienza a trasladarse con claridad a los hogares. Según el experto de Roams, se cierra la etapa de alivio hipotecario que marcó los últimos meses.

Con estos niveles de euríbor, las revisiones anuales dejan de generar ahorro y pasan a suponer un encarecimiento de la cuota, que ya ronda los 100 euros más al año de media. Más allá de la cifra, lo relevante es el cambio de tendencia: se pasa de pagar menos a volver a pagar más Pablo Vega — Experto en finanzas de Roams

Además, el entorno de tipos no solo afecta a las cuotas actuales. También empieza a notarse en el acceso a financiación: las entidades elevan gradualmente sus exigencias, aplican mayor selectividad y, si el escenario persiste, acabarán trasladando la presión a precios y diferenciales.

En este contexto, desde el sector se recomienda prestar atención a quienes planean comprar vivienda, ya que consideran que el mercado hipotecario aún ofrece condiciones competitivas heredadas de meses anteriores, pero ese escaparate podría empezar a cerrarse pronto si el euríbor se consolida en estos niveles. “Esperar puede implicar hipotecas más caras y condiciones menos favorables”, sentencia Vega.

Noticias relacionadas

Con pocos días para el cierre de marzo, cada lectura diaria del euríbor será clave para confirmar si el actual repunte es coyuntural o el inicio de una fase de tipos persistentemente altos.