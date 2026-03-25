Los audios del apagón: "Hostia, hostia, a tomar por culo. Nos estamos desconectando"

"Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando". Estas son las palabras de un operador de Red Eléctrica de España (REE) el pasado 28 de abril, en el día del histórico apagón que dejó sin luz a España durante casi un día entero. Las conversaciones entre los operadores eléctricos y los trabajadores de REE han salido a la luz este miércoles, en el marco de la Comisión de investigación del Senado sobre el apagón.

Respecto a los audios, la presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha afirmado que esos audios ya se filtraron "hace meses" a la prensa y aseguró que son sesgados, considerando que "en absoluto son una prueba técnica de nada". Las partes han tenido acceso a 17 conversaciones aportadas, producidas en 3 días diferentes: el 16 de abril, el 26 de abril y el 28 de abril, el día en que se produjo el acontecimiento.

La primera de ellas tuvo lugar el 16 de abril, sin hora reflejada. Un operador eléctrico afirmaba aquel día que el sistema estaba sufriendo "picos de tensión" que les estaban obligando "a regular en todas las subestaciones". La respuesta de REE anticipaba lo que sucedería 12 días después: "Es porque apenas hay nuclear en el sistema... Ya pasó ayer tarde y no es algo puntual". Diez días después, el 26 de abril, otro operador eléctrico pedía a REE actuar a causa de las oscilaciones. "Llama a ver qué pasa", pedía en aquel momento. Por su parte, el representante de REE atribuía dichas oscilaciones a "problemas de la fotovoltaica".

El día del apagón

Llegamos en este punto a los audios del día del apagón. A las 09:54 de la mañana, comenzaba la comunicación entre Red Eléctrica y los operadores. "Mira, he preguntado a los compañeros y nosotros en la red de transporte no hemos tenido ninguna incidencia", comenzaba Red Eléctrica. "Pero sí que han tenido un problema en su subestación. En Pizarroso, en Cañaveral. Ha sido sobre esta hora, así que puede coincidir con eso que hay en Almaraz", continuaba alertando el trabajador, a lo que el operador respondía con un "vale, pues lo comento".

A las 11:01 de la mañana, un cliente llamaba al operador eléctrico para "saber qué pasa". "La tensión de la línea está muy baja". "Sí, lo sé. Es que en la red de REE están subiendo y bajando las tensiones y nos está subiendo y bajando", respondía el operador eléctrico. El cliente continuó con su queja, afirmando que la semana anterior tuvieron "una muy gorda". "Yo te la regulo", concluyó REE.

La central de Arcos da problemas

A las 11:31, la comunicación entre ambos operadores continuaba. "Te llamo porque Arcos —la central termoeléctrica de Arcos de la Frontera, en Cádiz— nos comenta que está teniendo muchas oscilaciones de tensión", comentaba el operador. REE respondía que no sabía si había pasado algo en la zona, a lo que el operador sugería que la causa era "la variación de la producción solar". "Ya te digo que está generalizado, no solamente en la zona de Arcos, en toda Andalucía", concluía la comunicación REE.

A las 11:51 de la mañana, un operador eléctrico se dirigía a REE para alertar sobre los picos de tensión. "Hemos tenido uno a las 10:40, y otro hace cinco minutos". El trabajador de REE achacaba dichos picos a "la entrada de la solar", calificándolos como "un vaivén de tensión importante". "Sí, es la solar que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada", afirmaba Red Eléctrica. En este sentido, el operador preguntaba si REE sabía "si iba a estar así todo el día". "Y no sólo el día, ¡veremos a ver este verano!", fue la contestación.

"En respuesta a dicha afirmación, el operador temía que "se pudieran disparar las plantas", mencionando una en concreto, cuyo nombre ha sido censurado. "No nos da tiempo a regular", replicaba Red Eléctrica.

Trillo alerta de oscilaciones de tensión

A las 12:13, la que tenía problemas era la central nuclear de Trillo, en Guadalajara. "Te llamo porque Trillo está teniendo bastantes oscilaciones de tensión, no sé si será por tema de fotovoltaica como en otros sitios o ha pasado algo", planteaba el operador. "Sí, es verdad. Hay oscilaciones en todo el sistema", mencionaba REE.

Trece minutos después, la central de Almaraz comenzó a correr peligro. "Me dice Almaraz que está variando muchísimo, que como sigamos así, que va a disparar la planta", mencionaba el operador. REE le quitaba hierro al asunto. "No, hombre, a ver… esta no es una situación idónea, pero vamos…que nosotros estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades para evitar que siga oscilando el sistema", contestaba.

La frase clave

Así llegábamos al momento más destacado de los audios. A las 12:32 horas, un operador de REE pronunció la frase más sorprendente de los audios: "Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando". El operador eléctrico confirmaba que a ellos también "se les había ido todo". "¿Qué necesitáis?", planteó a REE. "No, nada", fue la respuesta.

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El último audio recogido del 28 de abril corresponde las 16:30 horas. Horas después del shock, un operador del metro de Madrid llamaba para informar de "un montón de incidencias en acometidas y sistemas de emergencias". "Sí, tenemos un montón de problemas con REE. Las quejas son permanentes", respondía el operador eléctrico. El operador del Metro siguió quejándose, argumentado que esto "ya había pasado algún día antes". El operador eléctrico le dio la razón, argumentando que estaban "en contacto con REE, pero nos dicen que no saben". "Podéis pasarnos las quejas", concluía.