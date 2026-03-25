Aqualia y Global Omnium se alían para optar al contrato del agua de más de 1.000 millones en ocho municipios del área de Barcelona

Aqualia y Global Omnium han anunciado este miércoles en un comunicado la creación de Aiguamet, una sociedad conjunta con la que concurrirán al concurso público del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para gestionar el abastecimiento de agua en baja en ocho municipios durante un periodo de 25 años.

El contrato afecta a Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès, Ripollet y Tiana, y contempla inversiones superiores a los 170 millones de euros. Esta concesión forma parte de un proceso más amplio impulsado por el AMB que, en conjunto, puede alcanzar los 1.000 millones de euros, según avanzó El Periódico, en una de las mayores licitaciones de servicios urbanos en Catalunya.

Propuesta "sólida"

Según explican ambas compañías, Aiguamet “nace como el operador ideal para gestionar el servicio de abastecimiento de los ocho municipios del contrato” y tiene como objetivo presentar “la propuesta más sólida y beneficiosa para los ciudadanos”. El concurso, añaden, supone “una gran ventana de oportunidad para modernizar los servicios públicos del ciclo del agua” y prevé inversiones en infraestructuras y mejora del servicio bajo un modelo de colaboración público-privada.

La alianza suma la capacidad técnica y operativa de ambas empresas, que conjuntamente prestan servicio a más de 18,3 millones de personas en 1.518 municipios del Estado. En el área mediterránea, atienden a 6,2 millones de personas en 386 municipios y gestionan 497 estaciones depuradoras de agua, han revelado.

Eficiencia, sostenibilidad y resiliencia

Según las mismas fuentes, Aqualia acude al concurso como la novena empresa de gestión del agua a escala mundial y la cuarta en Europa por población atendida, según el ranking de Global Water Intelligence de diciembre de 2024, mientras que Global Omnium aporta su experiencia en la gestión del área metropolitana de Valencia y una plataforma digital para la gestión tecnológica del agua. En Catalunya, Aigües de Catalunya —filial del grupo— ha sido la compañía con mayor crecimiento del sector en los últimos cinco años.

Ambas empresas destacan el carácter estratégico del concurso en Catalunya y aseguran que su propuesta conjunta está diseñada para ofrecer “el mejor y más innovador servicio” a los habitantes de estos municipios, con criterios de eficiencia, sostenibilidad y resiliencia ante el cambio climático.

Un concurso competido

En este contexto, el director de Aqualia en España, Lucas Díaz, señala que la alianza representa “una magnífica oportunidad para plantear una oferta a la altura de las expectativas de los ciudadanos”, especialmente en la calidad del servicio y la atención al cliente. Por su parte, el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, afirma que la propuesta aspira a convertirse en “el servicio de mejor calidad del sur de Europa”.

El concurso ha despertado un fuerte interés en el sector y grandes operadoras como Veolia —a través de Agbar— también han manifestado su intención de competir por la concesión y han defendido su capacidad para presentar la mejor oferta en este proceso. La licitación se ha convertido así en un nuevo episodio de la pugna entre los principales grupos del sector por el control del ciclo del agua en el área metropolitana de Barcelona.