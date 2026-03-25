Infraestructuras
Abertis se refuerza en Francia con la A-63
La vía factura cerca de 180 millones de euros anuales y tiene contrato de concesión hasta 2051
Abertis impulsa su presencia internacional
EL PERIÓDICO
Abertis ha cerrado un acuerdo con HICL Infrastructure, CVC DIF y NGE Autoroutes para la adquisición del 48,8% del capital que todavía no controlaba en la autopista francesa A-63, que forma parte del corredor que une la frontera española con Burdeos y cuenta con un contrato de concesión hasta 2051.
En 2025, la A-63 generó 179 millones de euros de ingresos y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 138 millones de euros, manteniendo una tendencia positiva de tráfico, según ha informado en un comunicado la compañía participada por ACS y Mundys.
"Con esta operación, Abertis refuerza su posición en uno de sus mercados clave y avanza en su estrategia de crecimiento y reemplazo de 'cash flows', apoyada en una cartera de alta calidad", ha afirmado la compañía en un comunicado.
La A-63 es una autopista de peaje de 104 kilómetros en operación desde 2013, con tres carriles por sentido que conectan Salles con Saint-Geours-de-Marenne, en el suroeste de Francia.
Se trata de una ruta clave entre Europa y la Península Ibérica para el traslado de mercancías entre España y el norte de Europa, y sirve de enlace entre Burdeos, con más de un millón de habitantes y sede de importantes instalaciones científicas y de ingeniería, y las localidades de Bayona, Biarritz, Anglet y San Juan de Luz.
Abertis France, participada al 100% por Abertis, cuenta ya con cerca de 2.000 kilómetros de autopistas bajo gestión entre el grupo Sanef y la A-63, cuya propiedad pasa ahora a ser íntegramente del grupo.
"La operación refuerza nuestro perfil concesional y nuestra estrategia de crecimiento, consolidando la presencia del Grupo en Francia con un activo de largo plazo que fortalece nuestra posición como operador de referencia en Europa", ha señalado su consejero delegado, José Aljaro.
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