Estudio
¿Te vas de vacaciones en Semana Santa? Esto es lo que gastará de media cada español
¿Cuándo empieza la Semana Santa 2026? Fechas de Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua
¿Qué tiempo hará para Semana Santa 2026? La Aemet anuncia sorpresas
La Semana Santa está a punto de comenzar, y la mayoría de familias ya están preparando su próximo destino. En 2026 se celebra esta festividad desde el 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección) y los trabajadores ya han empezado la cuenta atrás para sus vacaciones, donde pretenden desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de descanso.
Durante estas fechas, muchas personas aprovechan para viajar, reunirse con familiares o simplemente cambiar de ambiente, lo que se traduce en un notable incremento del movimiento turístico y del gasto. El 70% de los españoles tienen previsto viajar durante esta Semana Santa, según un estudio de Oney, con un gasto medio de 598 euros por persona, frente al 30% restante que no podrá hacerlo al no disponer de vacaciones.
¿Cuánto se gasta en estas vacaciones?
Sobre el desembolso, el 32,5% se gastará de 200 a 399 euros, seguido de un 23,3% que tiene pensado gastarse de 400 a 599 euros. Mientras, las personas con mayores ingresos en el hogar -más de 4.000 euros- superarán los 786 euros.
En el lado contrario, se encuentran los más jóvenes (427,90 euros) y las personas con menos ingresos en el hogar (477,40 euros). Además, el 38% de los españoles fija un presupuesto previo y ajusta sus planes a ese límite, en tanto que un 31,7% adapta el gasto para no comprometer sus finanzas. Por otro lado, el 22,6% no establece límites estrictos.
El informe destaca que casi la mitad de los viajeros (48,8%) recurrirá a sus ahorros, en tanto que un 24,4% recurrirá a sus ingresos habituales para costear sus vacaciones.Bajo este punto, la financiación sigue siendo una opción para el 19,7%, que prevé recurrir a alguna modalidad para pagar sus vacaciones de Semana Santa, apenas dos puntos porcentuales menos que el año pasado (22%).
Esta opción resulta más habitual entre los jóvenes de 25 a 34 años (29,8%), mientras que las personas de mayor edad y quienes cuentan con ingresos más elevados tienden a evitar la financiación, utilizando sus propios recursos en un 83,1% de los casos.
- La falta de mano de obra causa que la construcción de casas caiga a su segunda peor cifra desde la pandemia
- La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
- Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona
- TVE emociona con su cierre del Telediario: un 'poemario' visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
- Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
- El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
- Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”
- Santiago Segura sale en defensa de Almodóvar tras arrasar con 'Torrente: 'Yo fuera de España no vendo una escoba