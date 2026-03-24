¿Te vas de vacaciones en Semana Santa? Esto es lo que gastará de media cada español

La Semana Santa está a punto de comenzar, y la mayoría de familias ya están preparando su próximo destino. En 2026 se celebra esta festividad desde el 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección) y los trabajadores ya han empezado la cuenta atrás para sus vacaciones, donde pretenden desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de descanso.

Durante estas fechas, muchas personas aprovechan para viajar, reunirse con familiares o simplemente cambiar de ambiente, lo que se traduce en un notable incremento del movimiento turístico y del gasto. El 70% de los españoles tienen previsto viajar durante esta Semana Santa, según un estudio de Oney, con un gasto medio de 598 euros por persona, frente al 30% restante que no podrá hacerlo al no disponer de vacaciones.

¿Cuánto se gasta en estas vacaciones?

Sobre el desembolso, el 32,5% se gastará de 200 a 399 euros, seguido de un 23,3% que tiene pensado gastarse de 400 a 599 euros. Mientras, las personas con mayores ingresos en el hogar -más de 4.000 euros- superarán los 786 euros.

En el lado contrario, se encuentran los más jóvenes (427,90 euros) y las personas con menos ingresos en el hogar (477,40 euros). Además, el 38% de los españoles fija un presupuesto previo y ajusta sus planes a ese límite, en tanto que un 31,7% adapta el gasto para no comprometer sus finanzas. Por otro lado, el 22,6% no establece límites estrictos.

El informe destaca que casi la mitad de los viajeros (48,8%) recurrirá a sus ahorros, en tanto que un 24,4% recurrirá a sus ingresos habituales para costear sus vacaciones.Bajo este punto, la financiación sigue siendo una opción para el 19,7%, que prevé recurrir a alguna modalidad para pagar sus vacaciones de Semana Santa, apenas dos puntos porcentuales menos que el año pasado (22%).

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Esta opción resulta más habitual entre los jóvenes de 25 a 34 años (29,8%), mientras que las personas de mayor edad y quienes cuentan con ingresos más elevados tienden a evitar la financiación, utilizando sus propios recursos en un 83,1% de los casos.