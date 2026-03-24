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Empleo

Tubos Reunidos presenta un ERE con 285 afectados y el cierre de la acería

El expediente afecta a las plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) y reduce en 16 el número de afectados respecto a la primera propuesta

De los trabajadores afectados, 80 son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE.

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE. / Europa Press

EP

BILBAO
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La dirección de Tubos Reunidos ha registrado un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) para 285 trabajadores, frente a los 301 inluidos en la primera propuesta.

El ERE, presentado este pasado lunes por la tarde ante la autoridad laboral, mantiene el cierre de la acería de la planta alavesa y la externalización de la logística.

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De los 285 trabajadores afectados por el expediente, un total de 80 son eventuales y los 205 restantes se han adherido de forma voluntaria, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

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