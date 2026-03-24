Telepizza regala pizza hoy: lista de todos los locales de Catalunya y España

Si se te antoja una buena pizza, apunta esto: para celebrar el lanzamiento de su nueva receta con masa madre, Telepizza repartirá casi 100.000 porciones gratis a 400 establecimientos de alrededor de toda España.

Esta base promete una pizza con una textura más ligera, bordes crujientes y una miga más esponjosa, con el fin de mejorar la experiencia del cliente.

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¿Qué es la masa madre?

La masa madre es un fermento natural compuesto únicamente de agua y harina, sin levaduras comerciales añadidas. A través de la fermentación lenta, tanto los microorganismos presentes en la masa (bacterias lácticas y levaduras salvajes) como el ambiente hacen que se cree un cultivo vivo, que actúa como agente leudante. Además, durante el proceso, el gluten y los antinutrientes se descomponen, facilitando la digestión del pan.

Los panes de masa madre suelen mantenerse frescos durante más días en comparación con el pan convencional, aunque requieren ser alimentados con agua y harina continuamente.

Imagen de personas haciendo cola en Telepizza en el día de 'Pizzas a 1 euro'. / JESUS DE ARCOS

Más tiempo de reposo

En el caso de la pizza, se necesita mucha planificación, ya que, aparte de incluir sal y aceite, la masa debe reposar a temperatura ambiente, realizando pliegues para dar tensión.

Según Telepizza, esta nueva oferta busca potenciar el aroma y la profundidad de cada receta sin abandonar la esencia de su masa tradicional.

¿Qué recetas se podrán probar?

Los asistentes podrán probar sin coste alguno una de estas tres recetas: la Carrilera maestra, una receta prémium con queso provolone y carrilleras de cerdo estofado; la Barbacoa, un clásico; y la Carbonara, otro de sus éxitos.

Las tres pizzas destacan por usar ingredientes vinculados a la gastronomía española, como la carrillera, la panceta (bacon) y el chorizo, entre otros. A pesar de que en sus últimas promociones lo hicieron, no se sabe si esta vez Telepizza incluirá una opción vegetariana en su oferta.

Este martes, 24 de marzo, a partir de las 19 horas (hora peninsular española), la compañía volverá apostar por una acción directa en calle parar acercarse a los consumidores, con una propuesta que combina marketing y degustación gratuita.

210 porciones por local

El grupo multimarca Food Delivery Brands, que también opera con otras cadenas como Pizza Hut, ha publicado una lista de los locales de Telepizza que ofrecerán pizza con masa madre gratis hasta agotar existencias (se repartirán 210 porciones, un total de 35 pizzas, por local).

Esta experiencia gourmet es una oportunidad para probar de primera mano la evolución de uno de sus productos más emblemáticos.