Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránEncuestas elecciones AndalucíaRetinaShakiraFeijóoMurciélagosRevolutBarcelonaAlimentaria 2026Miley CyrusTelecincoCambio de hora 2026SetasCaballos
instagramlinkedin

Derechos laborales

El aviso de Tania Delgado, asesora laboral: “Si un festivo cae en tu día de descanso, te tienen que dar otro"

La compensación solo se reconoce en situaciones concretas

¿Qué pasa si un festivo cae en fin de semana? Lo que dice la ley sobre si puedes recuperarlo

Trabajar en festivo tiene recompensa: esto marca el Estatuto de los Trabajadores.

Trabajar en festivo tiene recompensa: esto marca el Estatuto de los Trabajadores. / INFORMACIÓN

Laura Morote

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando un festivo coincide con el día de descanso, muchos trabajadores lo tienen claro: ese día no se puede perder y la empresa debe dar otro a cambio. Es una creencia muy repetida, sobre todo en trabajos con turnos rotativos, donde los descansos cambian cada semana. De hecho, para muchas personas esta compensación parece automática.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo que ha explicado la asesora laboral Tania Delgado matiza esta idea y aclara que no basta con que el festivo caiga en el descanso para generar otro día libre.

La frase que más se repite en las empresas

En centros de trabajo con cuadrantes variables, la escena se repite una y otra vez. Un trabajador mira el calendario, ve que el festivo de ese mes coincide justo con uno de sus días libres y da por hecho que lo recuperará después.

La lógica parece sencilla: si el festivo era un día no laborable y además coincide con el descanso semanal, ese día se “pierde”, así que debería compensarse con otro, especialmente entre quienes no descansan siempre en sábado y domingo.

Por ejemplo, un empleado con turnos rotativos puede tener dos días de descanso semanales que van cambiando entre el lunes y el viernes. Una semana libra lunes y martes, otra jueves y viernes. Si uno de esos días resulta ser festivo, lo normal es pensar que tiene derecho automático a otro descanso.

Festivo y descanso no son lo mismo

Ahí es donde aparece la clave del problema. Aunque en la práctica coincidan en una fecha concreta, el festivo y el descanso semanal son conceptos distintos.

El descanso semanal forma parte de la organización ordinaria de la jornada. El festivo, en cambio, es un día señalado en el calendario laboral. Que ambos coincidan no significa siempre que la empresa tenga que devolver ese día con otro descanso adicional.

Resolucion del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo no analizó todos los supuestos posibles, sino un caso muy concreto. Se trataba de trabajadores con turnos de lunes a domingo y con descanso semanal entre semana. En ese sistema, algunos empleados acababan perdiendo más festivos que otros compañeros por la forma en la que estaba organizado el calendario.

Ese detalle es el más importante. La compensación no nace simplemente porque el festivo coincida con el descanso, sino porque esa coincidencia, dentro de ese modelo de turnos, provocaba una diferencia real entre trabajadores, es decir, algunos disfrutaban de más festivos y otros de menos, pese a estar dentro del mismo sistema.

La sentencia deja una conclusión clara: no existe una regla automática para todos los casos. Solo puede haber derecho a compensación cuando concurren unas condiciones concretas, como las del caso analizado por el Supremo: trabajo de lunes a domingo, descanso semanal entre semana y una organización de turnos que haga que unos trabajadores pierdan festivos respecto a otros.

Noticias relacionadas

Por tanto, no siempre que un festivo caiga en tu día de descanso te corresponde otro día. Depende de cómo esté diseñado el sistema de turnos y de si esa coincidencia genera una pérdida desigual de festivos dentro de la plantilla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La falta de mano de obra causa que la construcción de casas caiga a su segunda peor cifra desde la pandemia
  2. La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
  3. Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona
  4. TVE emociona con su cierre del Telediario: un 'poemario' visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
  5. Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
  6. El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
  7. Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”
  8. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

El nuevo plan de Catalunya frente a inundaciones incorporará nuevos avisos por lluvia y una asesoría jurídica

El nuevo plan de Catalunya frente a inundaciones incorporará nuevos avisos por lluvia y una asesoría jurídica

El Gobierno hará obligatorias las facturas electrónicas entre empresas y profesionales para reducir la morosidad en los pagos

El Gobierno hará obligatorias las facturas electrónicas entre empresas y profesionales para reducir la morosidad en los pagos

Berasategui se asocia con el Barcelona Culinary Hub: "Es el mejor legado que puedo dejar tras más de medio siglo en la cocina"

Berasategui se asocia con el Barcelona Culinary Hub: "Es el mejor legado que puedo dejar tras más de medio siglo en la cocina"

Las apuestas entran en la guerra de Irán: sospechas por el uso de información privilegiada sobre un alto el fuego con EEUU

Las apuestas entran en la guerra de Irán: sospechas por el uso de información privilegiada sobre un alto el fuego con EEUU

Damm da a conocer a 'Bohemia', la cerveza con la que celebra sus 150 años de historia

Damm da a conocer a 'Bohemia', la cerveza con la que celebra sus 150 años de historia

Directo | Irán y Hezbolá atacan con misiles Tel Aviv e Israel bombardea instalaciones energéticas iraníes

Directo | Irán y Hezbolá atacan con misiles Tel Aviv e Israel bombardea instalaciones energéticas iraníes

La escuela concertada entrega en el Parlament 78.000 firmas para que la ley del 6% incluya sus necesidades

La escuela concertada entrega en el Parlament 78.000 firmas para que la ley del 6% incluya sus necesidades

Expertos proponen crear un centro público de alimentos frescos en el Besòs ante el aumento del consumo de ultraprocesados

Expertos proponen crear un centro público de alimentos frescos en el Besòs ante el aumento del consumo de ultraprocesados