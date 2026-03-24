Qida crece un 40% en un año y alcanza los 38 millones de euros de ingresos en 2025

Se propusieron terminar 2027 siendo una empresa de facturación cienmillonaria, y, en función de como llegan al primer punto de control, van orientados a lograrlo. Qida aumentó un 40% su volumen de negocio en 2025, hasta situarse en los 38 millones de euros de ingresos anuales. Es una cifra bastante aproximada a la que esperaban (de ahí la satisfacción con el balance), pero tendrían que crecer a mayor velocidad los próximos años para alcanzar cómodamente su meta. Sin ir más lejos, el plan estipula que tienen que hacerlo un 70% en 2026.

De ahí ciertas decisiones tomadas este año pasado o algunos de los proyectos que tienen encima de la mesa para los siguientes: por ejemplo, crear una unidad especializada en esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o ahondar todavía más en el uso de la tecnología aplicada al campo de los cuidados de la gente mayor.

Qida es una 'startup' que empezó como mera digitalizadora del proceso de contratar a un cuidador o cuidadora a domicilio para un familiar en situación de dependencia y que ha acabado convertida en una empresa de soluciones en varias direcciones en este campo.

Tienen un servicio de asesoramiento frente a las ayudas relacionadas con la Ley de la Dependencia, han participado en el lanzamiento del primer seguro en España que cubre enfermedades como el Parkinson y están colaborando con la Generalitat y el Parc Sanitari Pere Virgili en el desarrollo de un 'software' que permita al sistema público controlar mejor el estado de pacientes en sus casas, entre otras cosas.

De hecho, el crecimiento registrado en 2025 lo atribuyen a haber empezado a tejer alianzas con el sector público o a la irrupción en el mercado de los seguros, además de al crecimiento orgánico de las contrataciones privadas. "Nuestro sector crece entre un 6% y un 7% anual: cuando creces un 40% es bien porque diversificas, bien porque, allí donde estás, creces más rápido que el mercado", resume el fundador y consejero delegado de Qida, Oriol Fuertes.

Fichajes y planes para el año

Entre los hitos del año pasado figura haber cerrado una ronda de inversión de 37 millones de euros (la mayor en España para una empresa de este sector), haber llegado al centenar de ayuntamientos de los que Qida se encarga de su servicio de atención domiciliaria, haber ampliado su plantilla de oficinas hasta las 300 personas (son 2.500, contando los profesionales de los cuidados) o haber fichado a hasta cuatro nuevos directores. Carla Solé, de Prevención; Jordi Tusell Coloma, de Sector Público; Daniel Alonso Moreno; de Producto y Tecnología; y Asier Mejías Vernet, de Marketing.

Su foco principal este año va a ser profundizar "en el uso de tecnología y datos para mejorar la coordinación sociosanitaria", seguir fichando a perfiles de este estilo con el fin de "sostener el crecimiento organizativo" y, sobre todo, desarrollar esta nueva unidad especializada en ELA.

"Es la joya de la corona", resuelve Fuertes, que ve esta nueva función como una especie de nueva "Qida dentro de Qida". Su plan es contratar a más de 1.000 profesionales en los próximos meses solo para estas tareas, puesto que la ambición es que sean cuidadores, trabajadores sociales o expertos en general dedicados exclusivamente a esta enfermedad.

Es así que pretende acelerar su crecimiento: con nuevas líneas de negocio, entrando en nuevas ciudades, optando a nuevos concursos públicos... y comprando mínimo 6 empresas este 2026. A eso se han comprometido, por lo menos, en su plan estratégico.