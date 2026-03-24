Cómo encontrar la gasolinera más barata: el radar de la OCU para ahorrarte dinero

El precio del diésel se ha encarecido ya un 31% (unos 44,8 céntimos más por litro) y el de la gasolina se ha anotado un incremento de 28,2 céntimos o del 19% desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero.

Así lo advirtió el jueves la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha añadido que estas subidas lastran especialmente los precios de partida más altos de las grandes cadenas, aunque se ha notado más en las gasolineras 'low cost' por su menor margen comercial.

De hecho, el diésel ya superó el jueves los 2 euros por litro en el 6% de los surtidores de las grandes cadenas de gasolineras, según un estudio de precios de OCU, con datos recogidos en más de 12.000 estaciones de servicio.

La subida podría ser del 28%

Es más, esta organización de consumidores advierte de que, si el diésel se volviera a encarecer en 3 céntimos, como ha hecho en los últimos tres días, ese 6% se elevaría al 28% de los surtidores de las grandes marcas que operan en España.

Asimismo, entre las estaciones con más gasolineras con precios del diésel igual o superior a los 2 euros por litro destaca Petronor, con un 10%, seguida de Agla, Campsa, Moeve y Repsol, con un 8% de gasolineras en esta franja de precios.

Al mismo tiempo, OCU observa ya surtidores de gasolina 95 con precios iguales o superiores a los 2 euros/litro en una decena de estaciones.

Las más baratas y las más caras

El estudio de OCU también desvela que la diferencia de precio de los carburantes entre las estaciones 'low cost' más económicas y las grandes cadenas más caras se ha reducido del 20% al 15% en unas semanas, reduciendo el máximo ahorro posible, aunque sigue siendo "significativo" al partir de precios más bajos: hasta 24 céntimos por litro menos en diésel y 22 céntimos por litro menos en gasolina.

De hecho, dice el informe, se han producido cambios en el ranking de cadenas más baratas: Alcampo y Tamoil irrumpen en el top 5 y se unen a Bonarea, GM Oil y Plenergy; en tanto que entre las más caras de media destacan Valcarce, Repsol y Petronor.

Según estos datos, llenar un depósito de 50 litros de combustible en alguna de estas últimas encarece la factura en unos 11 euros para el diésel y 10 euros para la gasolina, en comparación con las estaciones más económicas.

Para saber dónde repostar más barato, la organización pone a disposición de los conductores un buscador donde solo hay que introducir el código postal o la dirección deseada, ajustar el radio de kilómetros en el que buscar estaciones de servicio alrededor de esa ubicación y el tipo de combustible para que aparezca un listado de las gasolineras más baratas en esa zona.

El gasóleo más caro

También la organización de consumidores Facua analiza el precio del combustible. Repsol y su filial Petronor siguen siendo las más caras de las diez principales cadenas de gasolineras, seguidas muy de cerca por BP y Moeve, según el informe de esta organización.

Facua también permite a los conductores, a través de su web y de la app de Facua-Consumidores en Acción, localizar los precios más bajos en cualquier punto de España.

Según Facua, este miércoles, día 18, el precio medio del gasóleo era de 1,942 euros por litro en Petronor; 1,938 euros en Repsol; 1,931 en BP y 1,918 en Moeve. El resto de las principales cadenas están aún por debajo de los 1,90 euros/litro.