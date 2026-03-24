¿Por qué cae el precio del oro?

El activo refugio por excelencia también cae. Tras un año de fuertes subidas, el precio del oro atraviesa una fase de descensos en el corto plazo que desconcierta a parte de los inversores. En el último mes ha tenido pérdidas de casi un 13%, y en la última semana de casi un 12%.

La explicación, sin embargo, combina factores financieros clásicos y tensiones geopolíticas, como el conflicto en Irán, que están reordenando las prioridades del mercado.

Uno de los motivos centrales es la recogida de beneficios. Juan J. Fdez-Figares, director de Gestión de IICs, señala que “muchos inversores mantenían fuerte plusvalías en el activo y han optado por realizarlas”. A ello se suma la búsqueda de liquidez en un entorno incierto, donde deshacer posiciones ganadoras es la vía más rápida para obtener efectivo.

Tipos de interés, bonos y el dólar

El segundo gran factor es monetario. El repunte de la inflación ha reactivado las expectativas de subidas de tipos, elevando los rendimientos de los bonos y restando atractivo relativo a un activo que no genera rentas. Javier Cabrera, analista en XTB, subraya que un escenario de “política monetaria más restrictiva” (con tipos reales positivos) suele ser desfavorable para el oro.

Además, entra en juego el dólar. Javier Niederleytner, profesor de Bolsa y Mercados Financieros del IEB, y agente financiero de ABANCA, recuerda que el metal precioso ha funcionado históricamente como refugio frente a la debilidad de la divisa estadounidense. Con un dólar apreciándose, ese soporte se debilita. También influyen factores técnicos y de mercado, como el peso de los derivados y las ventas forzadas de inversores apalancados.

Lingotes de oro de un kilogramo de pureza, en una imagen de archivo. / AP/KAMRAN JEBREILI

La volatilidad reciente lo refleja. Regina Hammerschmid, gestora de materias primas en Vontobel, describe un mercado dominado por el miedo y la cautela, con salidas relevantes de ETF respaldados por oro y episodios de capitulación inversora. Reflejando estas dinámicas, “los ETF de oro vendieron aproximadamente 1,1 millones de onzas la semana pasada”, matiza Hammerschmid.

Geopolítica y demanda global

No todo apunta a debilidad estructural. Guilhem Savry, responsable de análisis estratégico en Edmond de Rothschild, sostiene que el oro mantiene su papel diversificador en carteras ante la persistencia de riesgos geopolíticos.

Desde J. Safra Sarasin Sustainable AM, gestora de activos global, Daniel Lurch y Joran Mambir destacan que la inestabilidad internacional refuerza el atractivo de los metales preciosos como refugio, en paralelo a tendencias de desdolarización y compras de bancos centrales emergentes.

Una visión similar comparte Matthew Michael, analista de Schroders, quien defiende que “la demanda estructural sigue sólida” y que el oro puede resistir episodios de volatilidad sin entrar en burbuja.

En síntesis, el mercado combina fuerzas opuestas: presión financiera a corto plazo frente a soportes estructurales de largo recorrido. El resultado es un oro más inestable, pero aún relevante en la estrategia de diversificación.