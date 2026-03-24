Guerra en Irán, burbuja de la IA y deuda pública: los tres grandes riesgos para la economía este 2026

La guerra en Irán, la burbuja de la inteligencia artificial (IA) y el auge desequilibrado de la deuda pública son las tres principales amenazas que deberán sortear las economías de todo el mundo durante este 2026. Así lo identifica el último informe elaborado por Esade y presentado este martes, en el que sus investigadores anticipan una moderación del crecimiento económico de España, pero también destacan que las empresas están mejor preparadas para adversidades que en la anterior crisis.

Cuando hace casi un mes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió dar la orden para comenzar a bombardear Irán sumó una nueva perturbación a la economía mundial. Tras haber digerido de manera menos dañinna de lo esperado, en términos agregados, los efectos de la escalada arancelaria del propio mandatario estadounidense, el tablero internacional se enfrenta ahora a las consecuencias de una nueva escalada, esta vez bélica.

El presidente de EEUU, Donald Trump, antes de subir al Air Force One. / El Periódico

La inestabilidad militar se suma a un aumento progresivo de la deuda pública de todo el planeta, que alcanzaría ya el equivalente al 100% del PIB mundial y que puede incrementarse todavía más si el conflicto en Oriente Próximo se contagia a la inflación general y ello provoca que los bancos centrales decidan aumentar los tipos de interés. Lo que se traduce en más deuda, tanto pública, como privada. "Hay una cierta evolución hacia los plazos cortos, los inversores parecen desconfiar de este tipo de deuda", ha comentado el economista de Esada Josep Comajuncosa.

¿Burbuja de la IA?

Un tercer factor de riesgo que identifican desde Esade está siendo, a su vez, fuente de crecimiento económico. Las empresas, especialmente las estadounidenses, están acometiendo millonarias inversiones en IA. Por ejemplo, OpenAI, la creadora de Chat GPT cerró un día antes del inicio de la guerra de Irán una histórica ronda de financiación de 110.000 millones de dólares de la mano de gigantes como Amazon, SoftBank y Nvidia.

Sam Altman. / AFP

Unas inyecciones monetarias astronómicas que hoy están impulsando la actividad, pero que "si no se materializan en retornos" pueden provocar una caída de la inversión y frenar el avance económico, según alertan desde este centro privado.

En este escenario, España emerge con un comportamiento "atípico" dentro de la Unión Europea, con unos mayores crecimientos del PIB esperados, aupada por una mejora de la productividad inédita -la mayor desde 1995- y un sector privado, a diferencia que en 2008, saneado de deuda.

Pendientes de Irán

El informe presentado este martes por Esade nace con un déficit y es que fue elaborado días antes del inicio de las hostilidades en Oriente Próximo, por lo que sus conclusiones -al igual que está sucediendo estos días con distintas proyecciones- no incluye de manera fidedigna los potenciales impactos de la guerra.

El economista de Esade Manuel Hidalgo ha explicado que la guerra de Irán se ha convertido en el principal vector de riesgo macroeconómico. Según los analistas, el impacto real dependerá de la duración de las hostilidades y, especialmente, si acaba afectando a la integridad de las infraestructuras energéticas. Según el último acuerdo anunciado por Trump, estas han quedado excluidas temporalmente de los bombardeos.

Lanzamiento de un dron Sahed iraní desde un camión en una prueba en abril de 2024. / Europa Press

En ese contexto, la economía española mantiene un cierto optimismo a corto plazo. Esade ha publicado una previsión, previa al conflicto, de crecimiento que ronda el 2,3% -el FMI recortó la semana pasada su estimación al 2,1%- y, para el economista Manuel Hidalgo, la situación no es preocupante gracias a un cambio de modelo respecto a crisis anteriores. A diferencia del ciclo previo a la crisis del ladrillo y deuda de 2008, España crece "sin acumular desequilibrios externos" y con un sector privado desendeudado. El crecimiento tira de ahorros familiares y demanda interna, no de crédito excesivo.

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Para este 2026, desde Esade -en la línea de otras proyecciones- prevén que España consolide una tasa de paro por deabjo del 10%, algo que no sucedía desde 2007. Sin embargo, también alerta de los "cuellos de botella" para seguir reduciendo dicha tasa y es que los perfiles en desempleo no encajan con lo que demandan las empresas para cubrir sus vacantes. Lo que puede derivar en un paro de los más altos de la UE, pero con problemas de vacantes crecientes.