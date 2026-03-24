El alza de precios ahoga el ahorro juvenil: los menores de 29 años presentan un "desahorro", según un estudio

Ahorrar se ha convertido en un reto cada vez más complicado para los hogares españoles, especialmente para los jóvenes, con sueldos mucho más bajos y en un contexto marcado por la inflación en bienes básicos como alimentos, combustible y el difícil acceso a la vivienda.

Los precios de la cesta de la compra, los combustibles y los alquileres han aumentado de manera sostenida en los últimos años, reduciendo el poder adquisitivo y dejando menos margen para destinar recursos al ahorro. El informe ‘Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género’, de Fedea y Mapfre, recoge que los menores de 30 años -entre los que incluyen a los menores de 16- gastan más de lo que generan.

El informe explica que en los jóvenes de hasta 29 años es habitual el ahorro negativo. No es algo excepcional, sino que forma parte normal del ciclo vital: hay etapas en las que los ingresos todavía no son suficientes para cubrir el nivel de consumo. En este caso, son los padres - que el informe cita como "ayudas familiares"- y las subvenciones - entre los que destacan la sanidad y educación pública- son los que compensan esta situación.

Educación y sanidad pública: 9.000 euros anuales

Cabe destacar que entran en este grupo los menores de 16 años, que se encuentran en una etapa "no productiva", para los que la familia se esgrime como el pilar principal para cubrir su consumo privado. En promedio, cada joven recibe 9.278 euros anuales de los adultos del hogar.

El estudio explica que en este rango de edad es donde más existe un “déficit personal de consumo”, es decir, situaciones en las que el consumo supera a la renta disponible. Los jóvenes (0 a 29 años) presentan un “saldo de ciclo vital” negativo, ya que su consumo supera ampliamente sus ingresos: mientras generan de media 4.448 euros anuales por trabajo, su consumo total alcanza 20.701 euros, incluyendo 11.428 euros de consumo privado y 9.273 euros en prestaciones públicas como educación y sanidad.

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Este déficit se financia principalmente a través de transferencias internas del hogar. Los adultos de 30 a 54 años redistribuyen su renta para sostener el consumo de sus hijos. Además, el sector público aporta un saldo neto positivo de 46.000 millones de euros, sobre todo en educación y sanidad, que los jóvenes no pagan directamente. Gracias a estos flujos, el ahorro neto promedio de los jóvenes se sitúa en apenas 232 euros anuales.