España recibirá 413 millones de euros en ayudas europeas para la producción de frutas y verduras en 2026

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de informar sobre la concesión de ayudas europeas con el objetivo de financiar la producción agrícola de nuestro país. El Ejecutivo asegura que esta ayuda ascendería hasta los 413 millones de euros, lo que supone un 5,8% más con respecto al año 2025.

En este caso, España se convierte en el mayor beneficiario de las ayudas europeas, recibiendo un 33% del total. De esta forma, la captación mantiene una evolución creciente desde el año 1997, beneficiando actualmente a 407 organizaciones, distribuidas entre 15 comunidades autónomas.

España se convierte en el principal receptor de las ayudas

Los expertos aseguran que el reparto de los 413 millones se destinará a la financiación de los programas operativos en las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y sus asociaciones para el periodo de 2026. Estas ayudas llegan en un momento clave, tras las últimas protestas del sector agrónomo español por el aumento en los costes de producción, generando con ello subidas en los precios de la fruta y la verdura.

Como hemos mencionado, España se convierte en el primer receptor del paquete de ayudas europeas, optando a un 33% del total, seguida de Italia (29%) y Francia (15%). Además, dentro del territorio nacional, las comunidades autónomas más beneficiadas serán Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura y Navarra.

Según fuentes oficiales, este régimen de ayudas al sector hortofrutícola afectaría a las OPFH y sus asociaciones que constituyan un fondo económico (conocido como fondo operativo), formado por la ayuda de la Unión Europea y por las contribuciones de sus propias organizaciones y miembros.

Una cofinanciación mínima del 50% en los gastos de mejora

De esta forma, dichas organizaciones tendrían la posibilidad de acceder a un apoyo financiero para realizar distintas intervenciones. Entre ellas, se incluyen acciones destinadas a la mejora de infraestructuras de producción y comercialización, investigación y desarrollo de métodos de producción innovadores, formación y asesoramiento, prevención de crisis, etc.

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En todo caso, la normativa europea establece un régimen de cofinanciación del 50% en el coste de los gastos efectuados, con posibilidad de ampliarlo al 60%, 80% o incluso al 100% en casos concretos. Además, se incluye un límite general del 4,1% del valor de producción comercializado de cada entidad, pudiendo ampliarse en casos de organizaciones o asociaciones transfronterizas o aquellas que contribuyan a determinados objetivos.