Damm da a conocer a 'Bohemia', la cerveza con la que celebra sus 150 años de historia

Como ya hizo en su 125º aniversario, cuando presentó la A.K. Damm, en homenaje, en aquella ocasión, a su fundador, la cervecera catalana Damm, que este año se encuentra inmersa en la celebración de sus 150 años de existencia, ha dado a conocer este martes su nueva Bohemia Damm Reserva 150, una cerveza que quiere rendir tributo a la histórica fábrica que la compañía tiene en el centro de Barcelona. La presentación se ha llevado a cabo en el salón Alimentaria Hostelco 2026, que tiene lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El director de Márqueting de la cervecera, Jaume Alemany, que ha hecho los honores de anfitrión durante la presentación, ha explicado que el nuevo producto toma su nombre de una de las tres sociedades originarias que dieron lugar a la empresa actual, La Bohemia, que era la compañía que hizo construir las instalaciones de la ahora como Antigua Fábrica Estrella Damm y que se fusionó con Damm en 1910. El diseño de la nueva marca se inspira en las primeras etiquetas de finales del siglo XIX y recupera elementos estéticos de aquella época.

Se trata de una cerveza lager de guarda lenta, elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, con ingredientes 100% naturales, y sometida a una maduración prolongada que le permite alcanzar profundidad y equilibrio. Los catadores la describen como una bebida intensa pero equilibrada, de amargor moderado y con matices herbáceos. Sus elaboradores la recomiendan para acompañar carnes y guisos, tapas y fritos, embutidos, quesos curados y pescados azules y ahumados.

Entre la Estrella y la Voll Damm

Durante la presentación de la nueva cerveza, la maestra cervecera de Damm, Karen Peiró, ha explicado que se trata también de una oportunidad para cubrir un segmento intermedio del mercado. "Queríamos cubrir esta demanda que tenemos entre una Estrella Damm y una Voll Damm", ha indicado Peiró. "Nos gustaría que se quedase en el mercado, creemos que hay un pequeño hueco en el mercado de este tipo de productos", ha subrayado, confiando en la buena acogida de esta nueva propuesta.

Alemany ha indicado, por su parte, que el precio orientativo en supermercado de la botella será de unos 1,39 euros, frente a los 1,10 euros de una Estrella Damm, lo que supone aproximadamente un 20% más. La distribución se realizará tanto en las grandes cadenas de alimentación como en el canal de hostelería, es decir, bares y restaurantes.

Junto a la presentación de Bohemia Damm Reserva 150, la firma cervecera ha hecho también un avance de parte de la programación prevista para este año con motivo del aniversario, que contempla un ciclo de conciertos en diferentes salas tanto en Catalunya como fuera de este territorio. Asimismo, ha confirmado la puesta en marcha de un nuevo espacio inmersivo y museo en la Antigua Fábrica Estrella Damm, centrado en el recorrido histórico de la marca y 'La festa del 150', que la empresa celebrará en mayo en Barcelona, en el Parc del Fórum, como uno de los actos centrales de conmemoración.